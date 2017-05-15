"Sadece konuşanlara değil televizyon kanallarına da ceza verilmeli"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, bir televizyon programında Atatürk'e hakaret edildiği iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi ile ilgili söylenenlere tepki gösteren Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin kurucusu, bu toprakların yetiştirmiş olduğu en büyün insan Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi ile ilgili televizyon kanallarında akla hayale gelmedik iftiralarda bulundular. RTÜK, sen en ufak muhaliflere ceza verirken bunları görmezden geliyorsun. Bu kanallara reklam veren insanları da boykot edin. Mustafa Kemal Atatürk'e kimse küfür edemez. Böyle bir şeyi insan insana diyemez. Bu Türkiye'nin namus meselesidir. Sadece konuşanlara değil o televizyon kanallarına da ceza verilmesini talep ediyoruz."