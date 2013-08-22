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Sabah gazeteyi gördüğümde elim ayağım titredi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Şahin, Şam'daki kimyasal silah saldırısında ölenlerle ilgili duygularını "Sabah gazeteyi elime aldığımda elim ayağım titredi" sözleriyle dile getirdi.

Sabah gazeteyi gördüğümde elim ayağım titredi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Şahin, Şam'daki kimyasal silah saldırısında ölenlerle ilgili duygularını "Sabah gazeteyi elime aldığımda elim ayağım titredi" sözleriyle dile getirdi.

22 Ağustos 2013 Perşembe 16:01
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Sabah gazeteyi gördüğümde elim ayağım titredi
ANKARA 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Şam'da kimyasal silah saldırısında hayatını kaybedenlere ilişkin, "Bugün bizden 200 kilometre ilerde insanlık dramı yaşanıyor ve insanlık yeniden sınıfta kalıyor. Sabah gazeteyi elime aldığım zaman elim ayağım titredi. Bağırsan, sussan, sessiz kalsan, bir duygunun hiç bir cümlenin anlamının kalmadığı fotoğraflar" dedi.

Şahin, "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması İşbirliği Protokolü'nün İmza Töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

"Bir anne olarak görüntülerden ne hissettiniz" sorusu üzerine Bakan Şahin, "Dünyanın, küreselleşmenin insanlığın, teknolojinin, modernleşmenin en üst düzeyde yaşandığı yüzyılda, geçmişe baktığınız zaman Halepçe'de, Hiroşima'da insanlığın sınıfta kaldığını görüyoruz. Bugün bizden 200 kilometre ileride insanlık dramı yaşanıyor ve insanlık yeniden sınıfta kalıyor. O zaman ne doğru, ne yanlış niçin mücadele ediyoruz? Yılda 200 kadın ölüyor diye bu kadar seferberlik yapıp tek kadın ölmesin diye bu mücadeleyi, azmi, kararlılığı gösteriyoruz. Bizim duruşumuz budur, hükümetimizin duruşu budur" diye konuştu. 

"Sizin de çocuğunuz var, sabah gazetelerde o çocukları görünce duygulandınız mı" sorusuna Şahin şu yanıtı verdi:

"Sabah gazeteyi elime aldığım zaman elim ayağım titredi. Bağırsan, sussan, sessiz kalsan, bir duygunun hiç bir cümlenin anlamının kalmadığı fotoğraflar. Esma bizim kardeşimiz, oradaki çocuklar bizim çocuklarımız. Empatiyi, hoşgörüyü, merhameti nereye koyacağız? Kim Müslüman? Eğer Müslümansa eğer elinden dilinden birine zarar geliyorsa herkesin kendi Müslümanlık değerlerini teraziye koyması ve kendi değerlerini yeniden tartması gerekiyor. İşte bugün o gündür." 

AA

Son Güncelleme: 22.08.2013 16:08
Anahtar Kelimeler:
Fatma şahin
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