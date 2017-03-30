Saadet Partisi'nden halk oylaması için kitapçık

Saadet Partisi tarafından 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için kitapçık hazırlandı. Kitapçıkta Saadet Partisi'nin "hayır" kararının gerekçeleri sıralandı.

"Anayasa Değişikliği Ne Getiriyor Ne Götürüyor?" başlıklı kitapçığın takdim yazısında, çalışmanın anayasa değişikliğinin getirdiklerini anlatmak, milletin neyi oyladığını bilmesini ve kararını "hamasetle değil düşünerek" vermesini sağlamak amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Kitapçığın birinci bölümünde, anayasa hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. "Anayasa Toplum Sözleşmesidir" başlığı altında, Türkiye'de yaşanan birçok problemin özünde 1982 Anayasası'ndan kaynaklı problemli hususların olduğu, bu nedenle insanların anayasa değişikliğinden bu hususların değişmesini beklediği vurgulandı.

Kitapçıkta, "Özde değişilik yapmak yerine başka unsurlarla uğraşmak, sadece 'insanımızı oyalamak' anlamı taşır. Oysa esas olan, beklentilere cevap vermek ve huzursuzlukların nedenlerini ortadan kaldırarak hizmet etmektir." değerlendirmesi yer aldı.

İkinci bölümde ise yeni hükümet sisteminin esasları ve bu esaslara ilişkin Saadet Partisi'nin görüşleri paylaşıldı.

Kitapçıkta, AK Parti ve MHP tarafından ortaya konan anayasa değişikliğinin aceleyle hazırlandığı, eksikliklerin ve problemli hususların giderilmesi için yeterince müzakere edilemediği, bu nedenle ülke açısından birçok endişe verici hususu içerdiği savunuldu.

"Düşünmeden değil düşünerek karar verelim"

"Saadet Partisi Bugüne Kadar Bu Konuda Ne Dedi?" başlığını taşıyan bölümde, Saadet Partisi'nin, prensip itibarıyla, yönetimde istikrarı ve adaleti tesis edecek bir başkanlık sistemine ya da cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olmadığı ve Türkiye'de başkanlık sistemine ilişkin ilk öneriyi Milli Görüş partilerinin yaptığı hatırlatıldı.

Kitapçığın "Sonuç" başlıklı son bölümünde, şunlar kaydedildi:

"Düşünmeden değil düşünerek karar verelim. Ülkemizin huzuru, refahı, saadeti ve akıbeti için... Niyet Hayır, Akıbet Hayır! Şüphesiz ki, mutlak güç ve kudret sahibi yalnızca Cenab-ı Hakk'tır. Allah ülkemizin ve milletimizin yardımcısı olsun."