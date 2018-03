Rusya'nın Suriye'ye çağrısı olumlu bir gelişme

ROMA



Mısır ve Suriye gündemiyle çıktığı Avrupa turunda, Almanya ve İngiltere'nin ardından Roma'da İtalyan mevkidaşı Emma Bonino ile görüşen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Roma'dan ayrılmadan önce Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu.



İtalyan mevkidaşı Bonino ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi veren Davutoğlu, "Dün akşam, Sayın Başbakanımız da İtalya Başbakanı Enrico Letta ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerin üzerinde bundan sonra yapabileceğimiz işbirliği konularını ele aldık" dedi.



Avrupa turuna çıkarken, temel konunun Ortadoğu'daki demokratik değişimin geleceği ve Mısır'daki durum olduğunu ancak, Suriye'deki kimyasal saldırı sonucu bini aşkın Suriyeli'nin hayatını kaybetmesinin gündemi önemli ölçüde etkilediğini belirten Davutoğlu, "Dolayısıyla sadece demokratik değişim üzerine değil, Ortadoğu'da artan güvenlik riskleri ve Suriye rejiminin bu saldırgan tutumu karşısında takınılması gereken tavrı da ele aldık. Bu konuda İtalya ile görüşlerimiz büyük ölçüde örtüşüyor. Herkes, şu anda dünyada bu şok edici, insanlık tarihi açısından da hafızalardan silinmeyecek görüntülerin müsebbipleri konusunda çalışma yapmaya gayret ediyor" ifadelerini kullandı.



Rusya'nın çağrısı olumlu gelişme



Rusya'nın Suriye'ye yaptığı çağrıyı nasıl değerlendirdiği sorulan Davutoğlu, "Bu olumlu bir gelişme. Sayın Lavrov ile bir telefon görüşmem olacak. P5 ülkesi olarak böyle bir tutum sergilemesi ilkesel olarak beklenen bir gelişmedir. Her şeyden önce Rusya, BM sistemini işletmesi gerekir ki bu çağrı o anlamda doğru bir çağrıdır" dedi.



Daha önce İran ile de görüşerek Rusya gibi Suriye üzerinde etkide bulunabilecek bütün ülkeleri devreye sokmaya çalıştıklarını anlatan bakan Ahmet Davutoğlu, "Rusya'nın bu çağrısı, doğru yönde atılmış bir adımdır. Ümit ederiz, Suriye rejimi bu çağrıya olumlu bir cevap verir. Bir an önce deliller ortadan kalkmadan, oradaki yaralılara ulaşım imkanı da sağlanarak, ulaşılabilecek oradaki her kardeşimize her türlü yardım sağlanarak, BM'nin devreye girmesi mümkün olur" diye konuştu.



Suriye rejiminden cevap bekleniyordu. Halen bir cevap gelmiş değil



"Biz, 37 ülke Şam'daki BM ekibinin süratle alana gitmesi talebiyle BM Genel Sekreteri'ne başvurmuştuk. Suriye rejiminden cevap bekleniyordu. Halen bir cevap gelmiş değil. Bu baskıların Suriye rejimi üzerinde artması lazım. Eğer Suriye rejimi herhangi bir şey saklamıyorsa böyle bir incelemeye engel olmaması lazım. Bu konuda, Almanya, İtalya ve İngiltere aynı kanaatlere sahipler" diyen bakan Davutoğlu, Fransız Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'un açıklamalarını gördüğünü belirterek ve kendisiyle bir telefon görüşmesi yapacağının bilgisini verdi.



İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) acil toplantıya çağrılması konusunda Malezya Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü anımsatan Ahmet Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Daha önce zaten mutabık kaldığımız bir girişim vardı. Malezya bu insiyatifi başlatmıştı. Şimdi biz de bu girişime destek verdik. Başbakanımız, Malezya Başbakanı ile bir görüşme yaptı. Dolayısıyla bir taraftan İİT ile bu girişime hız katacak biçimde Türkiye ve Malezya birlikte çalışıyoruz. Endonezya Dışişleri Bakanı ile de bir görüşmem olacak. Gördüğünüz gibi gece ve gündüz, bir taraftan Suriye'deki bu insanlık suçu karşısında ve oradaki kardeşlerimizin etnik kökeni ne olursa olsun hepsi kardeş olan çocukların, kadınların hakları için ve buna sebebiyet verenlerin en kısa zamanda cezalarını bulmaları için uluslararası bir diplomasi yönetiyoruz. Diğer taraftan Mısır'da meşru, demokratik yönetimin tekrar kurulabilmesi için çalışmalarımzı yoğunlaştırıyoruz. Buna devam edeceğiz."



Istırap verici görüntüler



Suriye konusunda bundan sonra ne tür bir adım atılabileceği yönündeki soruyu Davutoğlu, şöyle yanıtladı:



"Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Öncellikle BM sisteminin işlemesi lazım. Burada adım adım gitmek gerekirse inceleme heyetine Suriye rejimi izin verirse bu inceleme heyeti raporunu hazırlamalı. İzin vermezse Suriye rejimi aslında zimnen suçluluğunu kabul ediyor demektir. O zaman atılacak adımları BM düşünmek zorunda. İzin verir de bu kimyasal saldırı delillendirilirse BM Güvenlik Konseyi'ne bir görev düşer. Bu insanlık suçunu işleyenlerin üzerine ortak bir uluslararası çabayla gidilmesi ve bir daha bu acının yaşanmamasını sağlayacak şekilde Suriye rejiminin, Uluslararası Ceza Mahkemesi dahil her türlü tedbirle muhakeme edilmesi ve bu rejime hak ettiği cezanın verilmesi gerekir. Ama, BM Güvenlik Konseyi eldeki tüm verilere rağmen bu yönde bir şey sağlayamazsa o zaman insanlık vicdanını temsil ettiğini düşünen bütün aktörlerin bir araya gelerek, bu konuda atılacak adımları düşünmeleri lazım."



ABD Başkanı Barack Obama'nın kimyasal saldırıya ilişkin iddiaların incelenmesine yönelik sözleri hatırlatılan Davutoğlu, "Hepimiz söylüyoruz sonuçta ortada dünyada kimsenin reddedemeyeceği açıklıkta görüntüler var. Bu görüntüer büyük ıstırap verici görüntüler" dedi.



Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Lübnan'ın Trablusşam kentinde iki camide yaşanan bombalı saldırılardan derin üzüntü duyduklarını ve ülkede son dönemde artan saldırıları kınadıklarını söyledi.



Davutoğlu Fransız mevkidaşı ile görüştü



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'de yaşanan kimyasal silah saldırısı ile ilgili Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ile telefonda görüştü.



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede, ağırlıklı olarak Suriye'nin başkenti Şam'da 2 gün önce gerçekleştirilen kimyasal silah saldırısının ele alındığı açıklandı.



Görüşmede, iki bakanın da saldırının insanlığa karşı işlenmiş bir suç niteliğinde olduğunu vurguladığı ve konunun halen Şam'da bulunan BM denetçileri tarafından derhal araştırılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması gereği üzerinde durulduğu belirtildi.



Bakanlar tarafından sözkonusu saldırının Suriye'deki krizin eriştiği vehameti gözler önüne serdiğini ve uluslararası toplumun artık bu duruma duyarsız kalamayacağının ifade edildiği görüşmede, akan kanın durdurulması ve Suriye'deki geçiş sürecinin tamamlanması için bir an evvel etkin adımların atılması gerektiğinin de altı çizildi.



Ayrıca, her iki bakanın, gerek Suriye, gerek Mısır konusunda son günlerde gerçekleştirdikleri uluslararası temaslar hakkında bilgi ve görüş alış verişinde bulunduğu kaydedildi.



Telefon diplomasisi



Davutoğlu, Mısır ve Suriye konularını ele almak için çıktığı Avrupa turu sırasında yaptığı görüşmelerin yanında telefon diplomasisini de sürdürüyor.



Davutoğlu, bu çerçevede İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ile görüştüğü Londra'da Malezya Dışişleri Bakanı Anifah Aman ile telefon görüşmesi yaptı.



Edinilen bilgiye göre, görüşmede Mısır ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.



Malezya, Mısır ve Suriye konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) olağanüstü toplantıya çağıran bir başvuru yapmıştı.



Davutoğlu ile Anifah arasındaki görüşmede bu konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Davutoğlu, Türkiye'nin Malezya'nın başvurusunu desteklediğini dile getirdi.



Görüşmede ayrıca, Suriye'de iki gün önce gerçekleştirilen kimyasal silah saldırısı da ele alındı. İki bakan, BM denetçilerinin konuyu derhal araştırarak gerçekleri ortaya çıkarması gereği üzerinde durdu.



Türkiye, Mısır'da önemli katkı yapabilir



Mısır ve Suriye gündemiyle Avrupa turuna çıkan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, gezisinin üçüncü ve son ayağında İtalyan mevkidaşı Emma Bonino ile görüştü.



İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki bakanın görüşmesinin ana gündem maddelerini Mısır ve Suriye'nin oluşturduğu ifade edildi.



Ev sahibi bakan Bonino'nun, Davutoğlu'na AB Dışişleri Konseyi toplantısında Mısır ile ilgili alınan kararlar hakkında bilgi verdiği ve İtalya'nın, Avrupa'nın Mısır'la ilgili kararlarına uyacağını söylediği belirtildi.



Açıklamada, uluslararası toplumun olağanüstü duruma son vermek, şiddeti önlemek için Mısır'daki siyasi aktörleri müzakere sürecine götürecek her türlü çabaya destek vermesi gerektiği kaydedildi. Bakan Bonino'nun bu bağlamda, Türkiye'nin önemli katkılar yapabileceğini de belirttiği ifade edildi.



İki bakanın görüşmede, Suriye'yi de ele aldıkları ve geçen çarşamba günü Şam'ın doğusunda yaşananlardan derin üzüntü duydukları ve olayı kınadıkları kaydedildi.



Bakan Emma Bonino, uluslararası toplumun gerekliliğine vurgu yaparak, soruşturmayı yürüten sorumlu Birleşmiş Milletler müfettişleri için saldırdan etkilenen bölgeye erişmenin Suriyeli yetkililerin görevi olduğunu hatırlattı.



İtalyan Bakan, BM müfettişlerinin denetimlerinin, uluslararası toplumun bir yanıt vermesi ya da olası seçenekleri değerlendirmesinin temelini oluşturuduğunu da ifade etti.





AA