ANKARA

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) 32. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, müteahhitlik sektörüne önemli kaynak ayırdıklarını, sektörün geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

Türkiye'de bazı tahminlere göre gerek deprem açısından gerekse başka özellikler açısından hala 6 milyonun üzerinde standardın altında yapılar bulunduğuna işaret eden Şimşek, bunların kentsel dönüşümle yenilenmesinin söz konusu olduğunu, bunun da büyük bir iş alanı yarattığını kaydetti. Şimşek, hükümetin altyapı yatırımlarına yönelik önceliklerinin devam ettiğini dile getirdi.

Müteahhitlerin yurt dışında aktif rol almasına büyük önem verdiklerine dikkati çeken Şimşek, cari açık sorununu aşma yolunun ihracat seferberliğinden geçtiğini, hizmet sektörü ve ihracatının da bu anlamda çok önemli olduğunu vurguladı.

Şimşek, turizm ve müteahhitlik sektörünün, Türkiye'nin hizmet ihracatının çok önemli ayakları olduğuna işaret ederek, bu anlamda müteahhitlik sektörünün faaliyetlerini çok önemsediklerini söyledi.

"Rusya ile net bir eylem planı ortaya konulacak"

Rusya ile ilişkilere de değinen Şimşek, Rusya'nın, Türkiye'nin önemli bir komşusu, ticari partneri olduğunu ve diyalog içerisinde bulunduklarını söyledi.

Şimşek, Rusya'nın uçak krizinden sonra Türk firmalarına, belirli sektörlerde birtakım sınırlamalar ve yasaklamalar getirildiğini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi onlara çok açık ve net olarak şu mesajı verdik, bu ilişkiler ancak iki ülkenin karşılıklı menfaatlerine dayanıyorsa sürdürülebilirdir. İnşallah önümüzdeki bir iki hafta içerisinde oturacağız ve net bir eylem planı, bir yol haritası ortaya konulacak. İnanıyorum ki bütün sektörlerde bu sınırlamaların mutlaka kalkacağı bir seçenek ortaya koyacağız. Çünkü sektörel sınırlamalar, yasaklamalar, iki ülke ilişkileri eğer normalleşiyorsa asla olmaması gereken durumlardır. İnşallah yakında o anlamdaki sınırlanmalar da kaldırılmış olur. Belki birkaç yıl sonra hep birlikte siz (müteahhitler) uluslararası ortaklarınızla Libya'yı Irak'ı, Suriye'yi, Yemen'i nasıl inşa edeceğinizi konuşacaksınız."

"BRICS ülkelerinin kurduğu bankaya üye olmayı değerlendiriyoruz"

Şimşek, özellikle hukukun iyi işlediği ülkelerde iş yapmanın daha kolay olduğunu, ancak bu ülkelerde de kar marjlarının diğer ülkeler kadar yüksek olmadığını söyledi. Bu anlamda yeni gelişen ülkelere ve Afrika'ya da odaklanacaklarına işaret eden Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz 2007 yılında Afrika Kalkınma Bankasına, Afrika Kalkınma Fonuna üyeliği neden gündeme getirdik, neden üye olduk? Sırf o kaynaklardan faydalanmak için. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ülkelerinin kurduğu yeni bir kalkınma bankası var. Onların vereceği projelerden yararlanmak için üye olunması gerekiyor. Sırf onun için şu anda ciddi ciddi üye olmayı değerlendiriyoruz. Sırf sizin önünüzü açmak için. Çin'in liderliğinde geçen sene kuruluşu tamamlanan bir altyapı yatırım bankası vardı, biz ona da üye olduk. Amacımız yatırım, kalkınma bankaları, altyapı fonları tarafından finanse edilen projelerde sizin de rahat bir şekilde gidip katılabilmeniz, orada proje almanız halinde bunun finansmanının sağlanması."