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Rusya-ABD arasında tercih yapma durumunda değiliz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve ABD arasında tercih yapma durumunda değiliz

Rusya-ABD arasında tercih yapma durumunda değiliz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve ABD arasında tercih yapma durumunda değiliz

09 Nisan 2017 Pazar 12:36
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Rusya-ABD arasında tercih yapma durumunda değiliz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rusya ve ABD arasında tercih yapma durumunda olan bir ülke değiliz. Bu son olayda ABD'nin rejime (Esed rejimi) yönelik müdahalesini destekledik. Yani iki ülke arasında taraf tutma diye bir şey yok." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu anda biz Rusya ve ABD arasında tercih yapma durumunda olan bir ülke değiliz. Biz ilişkilerimizi dengeli bir şekilde götürmek durumundayız. Bu son olayda ABD'nin rejime (Esed rejimi) yönelik müdahalesini destekledik. Yani iki ülke arasında taraf tutma diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda özellikle bazı ülkelerin ABD dahil 'Rejimin geleceğine Suriye halkı karar versin.' demeye başladığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu, Esad'ı daha da cesaretlendirdi. Yani bu kadar insanı öldüren, insanlık suçu, savaş suçu işleyen bir rejimi meşrulaştırmaya çalışırsanız o zaman o rejim öldürmeye devam eder. Hele hele bir taraftan DEAŞ, bir taraftan rejim alternatifi yok gibi düşünürseniz, rejim de derki 'Beni tercih edecek herkes.' Ama öyle değil, iki şeytandan birini tercih etmek zorunda değil Suriyeliler. Pekala, DEAŞ'ı hep birlikte yok edebilirsiniz, pekala bu rejim gidebilir." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluDışişleri Bakanı
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