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'Referandumu siz yapın, ne çıkarsa o karara uyarız'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Bahçeli 7. Cadde'nin trafiğe kapatılması konusunda, "Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen ile görüştük. 'Referandumu siz yapın, ne çıkarsa o karara uyarız' dedim. Çankaya'da oturanlar da bizim vatandaşımız" dedi.

'Referandumu siz yapın, ne çıkarsa o karara uyarız'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Bahçeli 7. Cadde'nin trafiğe kapatılması konusunda, "Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen ile görüştük. 'Referandumu siz yapın, ne çıkarsa o karara uyarız' dedim. Çankaya'da oturanlar da bizim vatandaşımız" dedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 17:49
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'Referandumu siz yapın, ne çıkarsa o karara uyarız'

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, katıldığı bir televizyon programında, göreve geldiği günden itibaren farklı görüşe sahip belediye başkanları ile iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Belediyelerin ideolojik çekişmelerin yeri olmaması gerektiğini vurgulayan Tuna, "Hizmeti nerede yaparsanız yapın ama belediyecilik farklı. Belediyenin amacı milletin imkanlarını milletin emrine adaletli bir şekilde sunmak olmalı. Belediye problem, itişme, kakışma yeri değildir. Biz uygun ve doğru olan hizmetleri el ele yaparız. Ne diye kavga edelim." ifadelerini kullandı.

Tuna, Ankara'da 24 saat kesintisiz ulaşım kararı nedeniyle vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını ve ulaşımı sübvanse ettiklerini, 2018 yılında ulaşım fiyatlarına zam yapılmayacağını belirterek, "2018 yılı için ulaşımda bir fiyat artışına gitmeyeceğiz. Bilet ücretlerini artırmayacağız, aynı kalacak." açıklamasında bulundu.

ANKAPARK

ANKAPARK Projesi'nin başkent Ankara'nın turizmi ve ticareti açısından önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Tuna, şöyle devam etti:

"Uzun yıllardır devam eden proje. Mahkeme kararları nedeniyle iş uzamış. Proje yüzde 90'ın üzerinde tamamlanmış durumda ama hala yapılması gereken bazı işler var. Buranın işletilmesi de ayrı bir iş. Profesyonel bir iş bu, herkes bunu yapamaz. Bu projenin belediye personeliyle işletilmesi doğru değil. Şu an ANKAPARK'ın tahsis süresi 10 yıl ama kanun değişikliği ile bu sürenin en az 20-30 yıl olması lazım. Bu süre uzatılmazsa projenin verimliliği de ciddi ölçüde etkilenmiş olacak. Bu yönde bazı işletmecilerle görüşmelerimiz oldu ama henüz el sıkacak durumda değil. Çinliler de gündemde ama el sıkma durumu olmadı."

7. Caddenin araç trafiğine kapatılması

Bahçeli 7. Cadde'nin trafiğe kapatılması yönünde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile görüştüğünü bildiren Tuna şunları kaydetti:

"Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen ile görüştük. 'Referandumu siz yapın, ne çıkarsa o karara uyarız' dedim. Çankaya'da oturanlar da bizim vatandaşımız, benim vatandaşım. Bütün ihtiyaçlarını karşılamak da benim görevim. Sandıkta vatandaşımız bir başka partiye oy verdi diye ben ona düşman olabilir miyim? Bu seçmenin iradesine saygısızlık olmaz mı? Dolayısıyla bizim Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut gibi farklı partilerin belediye başkanları ile bir problemimiz olamaz. Belediyeler itişme kakışma yeri değildir, kavga yeri değildir. Hangi görüşten, kanaatten olursa olsun bütün görüş ve düşüncelerin uygun olanlarını el birliği ile gerçekleştiririz."

Seğmenler Parkı'ndaki Koman heykeline ilişkin de Tuna, "Ben mi hırsızlara müsaade etmişim çalın diye yerine konulmasına da müsaade edeceğim. Bu tip şeylerle böyle ufak tefek işlerle gündeme gelmeyi çok verimli görmüyorum." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir BelediyesiTunaTrafiğe Kapatma
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