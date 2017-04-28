Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94655
ALTIN
144.733
DOLAR
3.5468
STERLIN
4.5960
EURO
3.8654
'Doğa dostu kalem'
'Doğa dostu kalem'
Hazinede 4,5G bereketi
Hazinede 4,5G bereketi
Trafik sigortasında 'taksit' sorunu
Trafik sigortasında 'taksit' sorunu
Futbolcular değişimi yakaladı
Futbolcular değişimi yakaladı
Cassini, Satürn ile halkaları arasına ilk dalışını yaptı
Cassini, Satürn ile halkaları arasına...

"Referandum demokrasinin zaferidir"

Makaleden, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, koalisyon dönemlerini kapatıp, denge ve fren mekanizmalarını güçlendirerek Türk demokrasisini daha dayanıklı hâle getirecek." dedi.

"Referandum demokrasinin zaferidir"

Makaleden, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, koalisyon dönemlerini kapatıp, denge ve fren mekanizmalarını güçlendirerek Türk demokrasisini daha dayanıklı hâle getirecek." dedi.

28 Nisan 2017 Cuma 14:50
22 Okunma
"Referandum demokrasinin zaferidir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalınİngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian için 16 Nisan referandumunu değerlendirdi.

Gazetede bugün yer alan "Referandum demokrasinin zaferidir" başlıklı makalesinde Kalın, rekor katılımla gerçekleşen Anayasa referandumunda halkın %51.4'ünün tercihini reformlardan yana kullandığını hatırlattı.

Kalın, yazısında, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, koalisyon dönemlerini kapatıp, denge ve fren mekanizmalarını güçlendirerek Türk demokrasisini daha dayanıklı hale getirecek." ifadesini kullandı.

Makalede referandum sonrasında bazı komplo teorilerinin dolaşıma sokulduğu ifade eden Kalın, mühürsüz oy tartışmasını başlatan muhalefet partilerinin 2015'te YSK’ya bu oyların geçerli sayılması için başvuru yaptığını, YSK’nın da bu talebi kabul ettiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, uluslararası basın tarafından usulsüzlük iddialarına kanıt gösterilen raporu kaleme alan uluslararası gözlemci heyetinin PKK paçavralarıyla poz verdikleri fotoğrafların sosyal medyada yer aldığını hatırlattı.

"19. yüzyılın ortasına dayanan bir anayasacılık geleneği olan Türkiye 16 Nisan'da daha güçlü bir demokrasi için tarihi bir adım attı." ifadesini kullanan Kalın, "Önümüzdeki dönemde dikkatimizi gündemdeki meselelere vereceğiz." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği ile ilişkilerin referandum sürecinde sık sık gündeme geldiğini hatırlatan Kalın, "Türk bakanların ve reform yanlılarının konuşmasını engellerken PKK üyelerinin da aralarında bulunduğu hayırcılara açık çek veren Brüksel'in Türkiye'deki kredisi ciddi zarar gördü." ifadesine yer verdi.

Kalın yazısında şu görüşlere yer verdi:

"16 Nisan’dan itibaren Avrupa'daki aşırı sağcıların Türk vatandaşlarına ülkelerine dönme çağrıları yaptığını görüyoruz. Bu durum, Avrupa'nın nereye gittiği konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Avrupalı liderler, NATO'nun en büyük ikinci askeri gücü olan Türkiye'yle yollarını ayırmaya hazır olup olmadıklarını kendilerine sormalı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği üzere, Brüksel’in Türkiye'nin AB üyeliği konusunda dürüst olmasını istiyoruz. Maalesef mülteci anlaşmasının imzalanmasının ardından biz üç milyon Suriye vatandaşına ev sahipliği yapıp, dünyanın en cömert ülkesi olurken, Avrupalı liderler sözlerini tutmadı."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu'yla işbirliği içerisinde 2,000 kilometre kareden fazla alanı DEAŞ terör örgütünden temizlediğini ve Türk askeri tarafından eğitilen gönüllülerin Musul operasyonuna katıldığını hatırlatan Kalın, "Ortadoğu’da barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi konusunda dost ve müttefiklerimiz Türkiye’nin uzun vadeli kararlılığına güvenebilirler." vurgusu yaptı.

"Türk halkı, Anayasa reformuna destek vererek ülkemizin zayıf, kısa ömürlü ve etkisiz koalisyon hükümetleri tarafından yönetilmesi riskini ortadan kaldırdı." ifadelerini kullanan Kalın, makalesinde şunları kaydetti:

"1970’ler ve 1990’larda koalisyon dönemleri, ekonomimizi felç etmişti. Her millet diğerinden farklı sınamalarla karşı karşıya kalır ve kendi tarihinden dersler alır. Türk halkının 20. yüzyıldan aldığı en önemli ders, siyasi istikrarın ilerlemenin motoru olduğudur. Onlarca milyon Türk vatandaşı, gelecek nesillere istikrarlı bir ülke emanet etmemizi sağlayacak bir düzenlemeye destek vermiştir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsüİbrahim KalınİngiltereThe Guardian16 NisanReferandum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Ağacın, yeşilin değerini ve önemini biliyoruz"
"Ağacın, yeşilin değerini ve önemini biliyoruz"
Rusya ile net bir eylem planı ortaya konulacak
Rusya ile net bir eylem planı ortaya konulacak
CHP Grup Başkanvekili Gök: İç hukuku tüketen kararlar bunlar
CHP Grup Başkanvekili Gök: İç hukuku tüketen kararlar bunlar
Kılıçdaroğlu Teziç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Kılıçdaroğlu Teziç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
"Bizi hukuka saygı göstermemekle itham ediyorlar"
"Bizi hukuka saygı göstermemekle itham ediyorlar"
"CHP artık milletle beraber siyaset yapmayı öğrenmelidir"
"CHP artık milletle beraber siyaset yapmayı öğrenmelidir"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ