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PYD'yi meşru görmek ikiyüzlülüktür

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ABD'nin PKK elebaşılarına ilişkin kararıyla ilgili, "PKK'yı terör örgütü olarak kabul edip PYD'yi meşru örgüt olarak tanımaya doğru adım atmak her şeyden evvel ikiyüzlülüktür." dedi.

PYD'yi meşru görmek ikiyüzlülüktür

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ABD'nin PKK elebaşılarına ilişkin kararıyla ilgili, "PKK'yı terör örgütü olarak kabul edip PYD'yi meşru örgüt olarak tanımaya doğru adım atmak her şeyden evvel ikiyüzlülüktür." dedi.

08 Kasım 2018 Perşembe 12:07
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PYD'yi meşru görmek ikiyüzlülüktür

ANKARA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin PKK elebaşılarına ilişkin kararına ilişkin, PKK'yı terör örgütü olarak kabul edip PYD'yi meşru örgüt olarak tanımaya doğru adım atmak her şeyden evvel ikiyüzlülüktür, anlaşılır bir şey değildir." dedi.

"Karanlık hayallerini bir tarafa bıraksınlar"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Karanlık hayallerini bir tarafa bıraksınlar. Türkçe ezan meselesi bu aziz milletin zihninde, hafızalarında bir kara leke gibi durur ve hatırlamak istemezler." diye konuştu.

"Bu, haccın emniyeti meselesini de tehlikeye atar"

Kaşıkçı cinayetini değerlendiren Kurtulmuş, "Bu, haccın emniyeti meselesini de tehlikeye atar, Suudi Arabistan'ı Müslümanların nezdinde yalnızlaştırır." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkanvekili KurtulmuşPyd
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