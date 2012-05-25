Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Programda aksaklık yok

Bakan Yıldırım, son 3 yıldır köprülerden otoyollara kadar birçok yerde depreme yönelik inceleme yapıldığını belirtti

Programda aksaklık yok

Bakan Yıldırım, son 3 yıldır köprülerden otoyollara kadar birçok yerde depreme yönelik inceleme yapıldığını belirtti

25 Mayıs 2012 Cuma 13:20
426 Okunma
Programda aksaklık yok
İSTANBUL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Haliç Köprüsü'ndeki ayrılmaya ilişkin ''Son 3 yıldır köprülerde ve viyadüklerde hatta otoyollarda depreme yönelik inceleme, gerekiyorsa güçlendirme yapılıyor. Bu programda herhangi bir aksaklık yok. Haliç Köprüsü'nde yaşanan olay bununla alakalı değil'' dedi.

Uzmanlar istihareye mi yattı
Bakan Yıldırım, Haliç Köprüsü'ndeki ayrılmayla ilgili bazı uzmanların oturmanın zemin bataklık olduğu için, oturmanın devam edebileceğine yönelik iddialarına, ''O uzmanlar istihareye mi yatmış, rüyasında mı görmüş? Böyle bir şey yok. Nerde bataklık var, olay yerine gitmişler mi, bataklıkla bir alakası yok. 40 yıldır çalışan bir köprüden bahsediyoruz. Oturma olan yerin de köprüyle ve Haliç'le alakası yok. Tamamen kara tarafında, Edirnekapı'ya yakın bir bağlantı yerinde olan bir hadisedir. Bilmeden, görmeden, incelemeden, aklına geldiği gibi konuşmak maalesef Türkiye'de moda oldu. Amaç dikkati çekmekse, yapılacak bilimsel çalışmalarla, halka yönelik güzel hizmetlerle dikkati çekmek daha anlamlı. İnsanları gereksiz telaşa, paniğe sevk edecek davranışların bu ülkeye bir faydası yok'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 05:21
Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ