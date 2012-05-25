Programda aksaklık yok

İSTANBUL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Haliç Köprüsü'ndeki ayrılmaya ilişkin ''Son 3 yıldır köprülerde ve viyadüklerde hatta otoyollarda depreme yönelik inceleme, gerekiyorsa güçlendirme yapılıyor. Bu programda herhangi bir aksaklık yok. Haliç Köprüsü'nde yaşanan olay bununla alakalı değil'' dedi.

Uzmanlar istihareye mi yattı

Bakan Yıldırım, Haliç Köprüsü'ndeki ayrılmayla ilgili bazı uzmanların oturmanın zemin bataklık olduğu için, oturmanın devam edebileceğine yönelik iddialarına, ''O uzmanlar istihareye mi yatmış, rüyasında mı görmüş? Böyle bir şey yok. Nerde bataklık var, olay yerine gitmişler mi, bataklıkla bir alakası yok. 40 yıldır çalışan bir köprüden bahsediyoruz. Oturma olan yerin de köprüyle ve Haliç'le alakası yok. Tamamen kara tarafında, Edirnekapı'ya yakın bir bağlantı yerinde olan bir hadisedir. Bilmeden, görmeden, incelemeden, aklına geldiği gibi konuşmak maalesef Türkiye'de moda oldu. Amaç dikkati çekmekse, yapılacak bilimsel çalışmalarla, halka yönelik güzel hizmetlerle dikkati çekmek daha anlamlı. İnsanları gereksiz telaşa, paniğe sevk edecek davranışların bu ülkeye bir faydası yok'' dedi.