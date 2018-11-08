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Prof. Dr. Yetim: Meral Hanım yönetmiyor, sadece kumanda ediyor

İYİ Parti'den istifa eden Prof. Dr. Yetim, "Meral Hanım yola çıktıklarını yolda bulduklarıyla değişti. Partiyi kimin yönettiğini bilmiyoruz. Hangi eller ya da kim? Meral Hanım yönetmiyor, sadece kumanda ediyor." dedi.

Prof. Dr. Yetim: Meral Hanım yönetmiyor, sadece kumanda ediyor

İYİ Parti'den istifa eden Prof. Dr. Yetim, "Meral Hanım yola çıktıklarını yolda bulduklarıyla değişti. Partiyi kimin yönettiğini bilmiyoruz. Hangi eller ya da kim? Meral Hanım yönetmiyor, sadece kumanda ediyor." dedi.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:23
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Prof. Dr. Yetim: Meral Hanım yönetmiyor, sadece kumanda ediyor

ANKARA

Eski milletvekili Burhan Orhan, Betül Bayraktar Orhan ve Prof. Dr. Azmi Yetim, İYİ Parti üyeliği ile partideki görevlerinden istifa etti.

Üyelikten istifa dilekçesini İYİ Parti Genel Başkanlığına sunan ve MHP'den 21. Dönem'de Bursa milletvekili seçilen Burhan Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İYİ Parti ve Genel Başkanı Meral Akşener'e olan inancını yitirdiği için istifa ettiğini söyledi.

Partinin kuruluşu öncesi, aşaması ve sonrasında Akşener'in yanında bulunan birkaç kişiden biri olduğunu belirten Orhan, ancak bu süreçlerde konuşulanlarla gelinen nokta arasındaki farklılıkların kendisini partisiyle yol ayrımına getirdiğini ifade etti.

Orhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle MHP kanadından gelen milliyetçi, ülkücü arkadaşlarımızın dışlanması... Arkadaşlarımızın genel kanaatine göre duruşu milli ve omurgası sağlam insanlarla pek yol yürünmek istenmedi. Meral Hanım yola çıktıklarını, yolda bulduklarıyla değişti. Durmanın bir anlamı yoktu. Ayrıca partiyi kimin yönettiğini bilmiyoruz. Hangi eller ya da kim? Partiyi Meral Hanım yönetmiyor, sadece kumanda ediyor."

"Bir genci ya da bir kadını Türk siyasetine kazandırmadı"

Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa eden Betül Bayraktar Orhan da kadın ve gençlerin siyasette, ülke yönetiminde daha fazla yer alması hedefiyle yola çıkmalarına rağmen bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Bunu istifa dilekçesinde de belirttiğinin altını çizen Orhan, "Yola çıktığımızdaki hedeften saptığımızı düşünüyorum. Bunu bilerek yola devam etmenin bir vebal olduğunu düşündüğüm için de yollarımı ayırdım. Bir kadın hareketi olarak yola çıktık ama bu, sadece bir tüzük maddesi olarak kaldı." dedi.

İYİ Partinin Mecliste en az kadın milletvekili bulunan parti olduğuna işaret eden Orhan, "Tansu Çiller Türk siyasetine Meral Akşener ismini kazandırdı, Akşener İYİ Partiyi kurup bir genci ya da bir kadını Türk siyasetine kazandırmadı." diye konuştu.

"Yazık ettiniz"

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve parti üyeliğinden istifa eden Prof. Dr. Azmi Yetim de istifa dilekçesinde, çok büyük umutlarla başlatılan "cesurlar hareketi"nin küçük hesaplara heba edildiğini belirtti.

Parti kurulurken Türk milletine verilen sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini ifade eden Yetim, partilerinden koparılan ilkeli, omurgalı, vefalı ve liyakatlı ülkücülerin de zaman içinde partiden dışlanarak siyasetin çöplüğüne atıldığını savundu.

Yetim, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Genel Başkanım bu insanlar yapılanları hiç hak etmemiş ve sizden de hiç diyet dilenmemişlerdir. Siz 'ülkücülere diyet borcu ödemekten bıktım' diyorsunuz ama unutmayın ülkücülere olan vefa borcunuzun zekatını bile ödemekte zorlanırsınız.

Türk siyasi tarihinde en kısa sürede parlayan bir yıldız ama aynı zamanda en kısa sürede kaybolan bir güneş oldunuz. Bunu siz istediniz. Çünkü ülkücülerin idealleri ve onurlarıyla oynamak en büyük hataydı ve siz bu hatayı yaptınız. Yazık ettiniz."

Yetim, partinin, kurulduğundan bu yana geçen bir yıllık sürede kurucularının çoğunu kaybettiğine dikkati çekerek, "Görünen o ki 'Ülkücüleri iktidara taşıyacağım, Cumhurbaşkanı olacağım ve ülkeyi bu hale getirenlerden hesap soracağım' diye yola çıkan sayın Genel Başkan ve ekibi, bugün 'Saraya nasıl yakın olabilirim?' savaşı verir hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Azmi Yetimİyi PartiMeral Akşener
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