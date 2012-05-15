Prof. Dr. Kuzu: 'Anayasayı hepimiz yazacağız"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, ''Anayasayı hepimiz yazacağız. CHP'si, MHP'si, BDP'si, AK Parti'si ortak yapılacak olan bir metin'' dedi.

Yeni anayasa çalışmaları hakkında konferans vermek için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne (ÇOMÜ) bağlı Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne gelen Kuzu, bir öğrencinin kendisine yumurta atmasına ilişkin, bunun yanlış bir davranış olduğunu söyledi.



Kuzu, ''Gençler, milli egemenliğe sahip çıkın. Bugün buraya geldiysem, üniversite gençliğine değer verdiğim içindir'' dedi.

''Siyasetçinin çektiği yükü çeken bilir. Biz siyaseti hakkını vererek yapıyoruz'' diyen Kuzu, şöyle konuştu:

''Anayasayı gelişmiş ülkeler kısa, gelişmemiş ülkeler ise uzun yazıyor. Şimdiki Meclis oy birliğiyle bugün yeni bir anayasa yapmaya çalışıyoruz. Millet bu anayasaların yanında yok, millet şimdiye kadar bu anayasalara karıştırılmamış. Biz bu memlekette milli iradeyi önemsiyoruz. Biz kuvvetler anayasasına önem veriyoruz. Anayasayı hepimiz yazacağız. CHP'si, MHP'si, BDP'si AK Parti'si ortak yapılacak olan bir metin. Bu anayasa, ilk defa şeffaf, sivillerin yazdığı bir anayasa olacak.''