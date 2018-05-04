Plan ve Bütçe Komisyonunun 1000 saatlik mesaisi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, "vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısını kabul etti.

Bin 22 saat 42 dakikalık mesai

Komisyon Başkanı, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, toplantının sonunda yaptığı açıklamada, 26. Dönem'in son birleşimini gerçekleştirdiklerini belirterek, bir teşekkür konuşması yaptı.

Dün akşam kabul edilen tasarıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 26. Dönem'de 115 birleşim gerçekleştirdi ve bu birleşimlerde bin 22 saat 42 dakika çalıştı.

22 kanun tasarısı, 18 kanun teklifi karar bağlandı

Bu süreçte 22 kanun tasarısı, 18 kanun teklifi ve 18 Sayıştay Başkanlığı tezkeresi görüşülerek karara bağlandı.

Bu dönemde iki defa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir defa Sayıştay, bir defa da Türkiye İstatistik Kurumu yetkililerince komisyon üyelerine bilgilendirme yapıldı.

Komisyon, 26. Dönem'de çıkarılan kanunlar arasında 2 adet yapılandırma kanunu, 7 adet kod kanun, 11 adet çeşitli kanunlarda değişiklik yapan torba kanun, 3 adet bütçe kanunu, 3 adet de kesin hesap kanunu bulunuyor.