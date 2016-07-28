'PKK'nın da hevesi kursağında kalacak'

Siirt'te vatandaşların başlattığı demokrasi nöbetine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı

Yasin Aktay

, buradaki bir grup vatandaş ile Siirt-Eruh karayolundaki terör saldırısında şehit düşen 3 askerin cenazesinin kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi önüne kadar yürüdü.

Aktay, burada yaptığı konuşmada, son günlerde Türkiye'ye yönelen tehditlerde bütün terör örgütlerinin bir olduğunu belirterek, FETÖ terör örgütünün en kalleş ve sinsi saldırılar zincirini Türkiye'ye ve bütün millete yönelttiğini söyledi.

FETÖ'nün en tehlikeli terör örgütlerden biri olduğuna dikkati çeken Aktay, "FETÖ'nün ne kadar ahtapot gibi diğer örgütlerle iç içe çalışıyor olduğunun en anlamlı göstergesi, bölgemizde darbe girişimi esnasında terör örgütünün eylemlerinin adeta senkronize bir biçimde ayarlamış olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminden 3-4 gün önce bir PKK'lı grubun sızıntısından bahsettiklerini dile getiren Aktay, şöyle konuştu:

"Bu sızıntıyla birlikte belki de Ankara'dan darbe planının parçası olarak oradaki güvenlik güçlerimizin önemli bir kısmı muhtemelen FETÖ terör örgütüyle hiç bağlantısı olmayan ülkemizin kahraman askerlerini buraya çekerek, buralarda oyalamak suretiyle belki de Ankara'daki güvenlik açığını biraz daha geliştirmek adına böyle bir plan yapmış olduğunu bugün net bir biçimde anlıyoruz."

Terör örgütlerinin uyumadığını, hileleri, kalleşlikleri ve alçaklıklarının bitmediğini aktaran Aktay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"PKK bugün yine askerimize pusu kurdu, yine kalleşçe pusu kurdu. Gaflet anına denk getirerek, yola döşemiş olduğu yani Kürt halkının kendi köyüne gitmek için onlara yapılmış olan yola döşemiş oldukları 1 tonluk mayının patlatılması neticesinde 3 askerimiz ne yazık ki şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmetler diliyorum. Onların kanlarının suladığı bu topraklar, bu milletin vatanıdır. Bu kalleşçe cinayetleri işleyen, bu saldırıları yürüten PKK’nın efendilerinden birisi olan FETÖ’nün hevesi kursağında kaldığı gibi onun da hevesi kursağında kalacaktır."