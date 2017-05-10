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"PKK'ya yardım girişimlerini kabul etmemiz mümkün değil"

Başbakan Yıldırım, ABD'nin PKK/PYD'ye silah yardımı kararı alması ile ilgili olarak, "PKK'ya doğrudan ya da dolaylı yardım girişimlerini bizim kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

"PKK'ya yardım girişimlerini kabul etmemiz mümkün değil"

Başbakan Yıldırım, ABD'nin PKK/PYD'ye silah yardımı kararı alması ile ilgili olarak, "PKK'ya doğrudan ya da dolaylı yardım girişimlerini bizim kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:57
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"PKK'ya yardım girişimlerini kabul etmemiz mümkün değil"

Başbakan Binali Yıldırım, "Somali" konulu yüksek düzeyli konferansa katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'ndan basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, ABD'nin PKK/PYD'ye silah yardımı kararı alması ile ilgili olarak, "PKK'ya doğrudan ya da dolaylı yardım girişimlerini bizim kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin bu konudaki durumu çok net"

Türkiye'nin bu konudaki durumunun çok net olduğunu belirten Yıldırım, "Düşüncesinde herhangi bir kafa karışıklığı yoktur. Nedir? Türkiye bölgede PKK'nın bir başka terör örgütü DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıdır. Bunu net bir şekilde muhataplarımıza söyledik. Bir terör örgütü kullanarak başka terör örgütü yok edilemez. Sonra o terör örgütü de sizin başınıza bela olur. Bunu Amerika çok iyi şekilde bilmektedir." şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Türkiye'nin PKK terör örgütü konusundaki hassasiyetinin en üst düzeyde dikkate alınması için hala Amerikan yönetiminin elinde imkanlar olduğunu düşünüyoruz. Eğer aksi bir karar alırsa, bunun doğuracağı sonuçlar sadece Türkiye'yi bağlamaz, aynı zamanda Amerika için de olumsuz bir netice ortaya koyacaktır." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımPKK
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