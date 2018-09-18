PKK son nefesine geldi

ÇANKIRI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yıllardır bu ülkeyi etnik farklılıkları bahane ederek bölmeye çalışan PKK, neredeyse son nefesine gelmiştir. Bakın, arananlar listelerinin renkli olanlarını elimize aldık, teker teker üstlerini çiziyoruz." dedi.

2017'te Terörden Arananlar Listesi'ndeki 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu yıl sene sonu gelmeden 65 tanesini evlatlarımız etkisiz hale getirdi. Dün Tunceli'de Kutuderesi'nde 10 teröristi daha etkisiz hale getirdik. Bunların bütün kırıntılarını süpürüyoruz."

Uyuşturucu operasyonları

Ülke genelinde uyuşturucu ile mücadelenin de etkin biçimde sürdüğüne işaret eden Soylu, "Uyuşturucu operasyonlarımız neticesinde sadece 2018 yılı 18 Eylül tarihine kadar 15 bin 262 uyuşturucu satıcısını cezaevine gönderdik." diye konuştu.