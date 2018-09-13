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"PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne açılım stratejisini çökerttik"

İçişleri Bakanı Soylu, "PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne açılım stratejisini sadece terör faaliyeti bağlamında düşünürsek hata ederiz. Finansman kaynaklarını geri kazanmaya da çalışıyorlar. Bu yapılanmayı çok şükür henüz başlamadan çökerttik." dedi.

"PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne açılım stratejisini çökerttik"

İçişleri Bakanı Soylu, "PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne açılım stratejisini sadece terör faaliyeti bağlamında düşünürsek hata ederiz. Finansman kaynaklarını geri kazanmaya da çalışıyorlar. Bu yapılanmayı çok şükür henüz başlamadan çökerttik." dedi.

13 Eylül 2018 Perşembe 13:57
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"PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne açılım stratejisini çökerttik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da düzenlenen Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu toplantısında bölge illerinin valileri ve güvenlik bürokrasisi temsilcileri ile bir araya geldi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne açılım stratejisini sadece terör faaliyeti bağlamında düşünürsek hata ederiz. Burada kaçakçılık yollarının Karadeniz'e kaydırılması ve bu yolların kontrol edilebilmesinin altyapısını kurmaya, böylece kaybettikleri finansman kaynaklarını geri kazanmaya da çalışıyorlar. Jandarmamız ve polisimizle bu yapılanmayı çok şükür henüz başlamadan çökerttik."

AA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluPKK
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