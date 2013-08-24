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Petrol arama ruhsatına ilişkin kararlar

Petrol ruhsatlarına ilişkin kararlar yayımlandı

Petrol arama ruhsatına ilişkin kararlar

Petrol ruhsatlarına ilişkin kararlar yayımlandı

24 Ağustos 2013 Cumartesi 09:57
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Petrol arama ruhsatına ilişkin kararlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol arama ruhsatlarına ilişkin bazı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Petrolleri AO, Petrobras Oil&Gas B.V. ile Exxon Mobil Exploration and Production Turkey B.V'nin, AR/TPO/3922 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının bazı kısımları üzerinde TPAO ve Petrobras Oil&Gas'a (Petrobras) birer hak ve takyit olarak Petrol Siciline tescil olunan hakların iptal edilmesine karar verildi. Petrobras Oil&Gas BV'nin sahip olduğu hakkın da yüzde 50'sinin Exxon Mobil Exploration and Production Turkey BV'ye (ExxonMobil) devri, Petrol Siciline tescil olunan hakların terkin edilmesi ve petrol siciline tescili için yapılan müracaatlar incelenip Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının oluruyla Türkiye Petrolleri AO'nun Karadeniz'de Türk karasuları dışında sahip olduğu AR/TPO/3922 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatı iptal edildi.
Öte yandan Alpay Enerji AŞ'nin, sahip olduğu AR/ALP/4396 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat sahasındaki Yeşiltepe-1 ve Hamam-1 kuyularının lokasyon yeri ve yolu için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Erzin Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları alınan Hatay'ın Erzin ilçesi Yeşilkent Köyü'ndeki toplam 7 bin 115,04 metrekarelik arazinin istimlaki için müracaat edildiği duyuruldu.
Marsa Turky B.V. Şti'nin AR/MER-MRS/5014, 5023 hak sıra numaralı 2 petrol arama ruhsatının her birindeki yüzde 50'şer hissenin tamamının, Merty Enerji Petrol Arama Eğitim ve Servis Hiz. AŞ'ye devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine karar verildi. Böylece kararın yayımı tarihinde adı geçen ruhsatların tamamı Merty Enerji Petrol Arama Eğitim ve Servis Hiz. AŞ'nin oldu.


AA

Son Güncelleme: 24.08.2013 09:58
Anahtar Kelimeler:
Türkiye PetrolPetrol Arama RuhsatıTürkiye Enerji
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