Paşayeva’dan destek çağrısı

Ganire Paşayeva: “Bu gün Türkiye, hem ülke içinde hem de sınırlarından ötede birçok terör örgütüne karşı cansiperane bir şekilde mücadele ediyor. Türkiye aynı zamanda Avrupa adına, insanlık adına, medeniyetimiz adına terörle mücadele ediyor ve bu yolda şehitler veriyor. Peki, Avrupa’nın bazı ülkeleri ne yapıyor? Maalesef bazı Avrupa ülkeleri Türkiye'ye yeterli desteği vermediği gibi; Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerinin yandaşlarına da her türlü kolaylığı sağlıyor.”

VHA / BRÜKSEL

Türk Dünyası’nın yılmaz savunucusu Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde (AKPM) yaptığı konuşmada, Azerbaycan ve Türkiye’ye cifte standartlarla yaklaşan Avrupa’yı eleştirdi ve Ermenistan devletinin terörü desteklediğini beyan ederek Avrupa’yı sessiz kalmamağa çağırdı.

Paşayeva, AKMP’de yaptığı konuşmada özetle şöyle dedi:

“Değerli dostlar, üye ülkelerin tamamında, insanlar terör ve şiddet olaylarının artmasından son derece rahatsız ve artık hiç kimse kendisini güvende hissetmiyor. Ben terör hadiselerinden dolayı büyük mağduriyetlere uğramış, eziyet çekmiş bir ülke olan Azerbaycan'ın temsilcisi ve bazı arkadaşlarını da bu hain terör saldırılarında kaybeden bir meslektaşınız olarak şunları ifade etmek istiyorum; Gittikçe artan terör saldırılarını ve şiddet olaylarını; ancak teröre ve teröristlere karşı hiçbir ayrım yapmadan, çifte standartlara yol vermeden, birlik ve beraberlik içinde mücadele edersek önleyebiliriz. O zaman terörle mücadelede daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu nedenle Avrupa'nın, terörle mücadelede çifte standartlı yaklaşımlara artık bir son vermesi gerekmektedir.

"Ermenistan bu terör elebaşını Milli Kahraman ilan etti ve teröristin heykelini dikti"

Benim ülkemde, Azerbaycan'da, birkaç yıl önce, sınır komşumuz olan Ermenistan tarafından desteklenen terör örgütlerince birçok terör olayı yaşandı. Metrolar, otobüsler, trenler bombalı saldırıların hedefi oldu; çok sayıda masum insan hayatını kaybetti, birçok insan da yaralandı, sakat kaldı. 373 farklı terör olayında, 2 binden fazla insanımız katledildi. Ama bu terör olaylarını, planlayan ve icra edenlerin birçoğu Ermenistan tarafından himaye edildi, gizlendi. Bu hain saldırıların failleri, henüz hukuk önünde hesap vermiş değillerdir.Monte Melkonyan gibi tüm dünyada bilinen bir terörist Azerbaycan topraklarında sivil insanların katledilmesinde, Azerbaycan topraklarının işgalinde aktif rol aldı.

Peki, Ermenistan bu teröriste ne yaptı?

Ermenistan bu terör elebaşını Milli Kahraman ilan etti ve teröristin heykelini dikti.

"Sizlerin de, bize karşı yapılan terör saldırılarında aynı tavrı sergilemenizi bekliyoruz"

Maalesef yüzlerce masum insanımız ve savunmasız çocuklarımız, Ermenistan tarafından açıkça desteklenen teröristlerin gerçekleştirdiği terör olaylarında hayatını kaybetmiş olsa da bizim çağrılarımız buradan duyulmadı. Üye ülkelerden ve bu gün bizi aynı çatı altında toplayan bu teşkilatımızdan yeterli desteği alamadık.

Biz, Paris'te, Londra'da, Brüksel'de veya Avrupa'nın herhangi bir yerinde, terör veya şiddet hadisesi meydana geldiğinde, bu saldırıları her defasında lanetledik, sizinle birlikte üzüldük, terörle mücadelede de yanınızda olduğumuzu deklare ettik. Sizlerin de, bize karşı yapılan terör saldırılarında aynı tavrı sergilemenizi bekliyoruz ve bizim bu çağrımız, son derece masumane ve haklı bir çağrıdır.

"Meclisimizi Türkiye’ye terörle mücadelede destek vermeye çağırıyoruz"

Avrupa'nın, Azerbaycan'a karşı gösterdiği bu çifte standartlı tavrı, Türkiye'ye karşı da sergilediğini üzülerek izliyoruz. Bu gün Türkiye, hem ülke içinde hem de sınırlarından ötede birçok terör örgütüne karşı cansiperane bir şekilde mücadele ediyor. Türkiye aynı zamanda Avrupa adına, insanlık adına, medeniyetimiz adına terörle mücadele ediyor ve bu yolda şehitler veriyor.

Peki, Avrupa’nın bazı ülkeleri ne yapıyor?

Maalesef bazı Avrupa ülkeleri Türkiye'ye yeterli desteği vermediği gibi; Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerinin yandaşlarına da her türlü kolaylığı sağlıyor. Bu son derece üzücü; üzücü olduğu kadar da kabul edilemez bir durumdur. Bu tür davranışlara son verilmelidir.

Terörle mücadelede Meclisimiz ve üye ülkelerimizin Türkiye'ye daha çok destek vermeleri şarttır. Ve Meclisimizi Türkiye’ye terörle mücadelede destek vermeye çağırıyoruz”