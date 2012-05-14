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Partiye zarar vereni affetmem

CHP İstanbul il kongresinde konuşan Kılıçdaroğlu, artık partisinde kavga istemediğini söyledi.

Partiye zarar vereni affetmem

CHP İstanbul il kongresinde konuşan Kılıçdaroğlu, artık partisinde kavga istemediğini söyledi.

14 Mayıs 2012 Pazartesi 09:02
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Partiye zarar vereni affetmem

     CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen CHP'nin 34. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, şampiyon olan Galatasaray ile rakibi Fenerbahçe'yi kutladı.
"CHP'liler eski alışkanlarından vazgeçecekler. CHP'liler, ülkenin sorunlarına kilitlenecekler, ülkenin sorunlarıyla ilgilenecekler. Kahvede otururken ülkenin sorunlarından söz edecekler" diyen Kılıçdaroğlu, parti içi muhalefete de mesaj verdi. Kılıçdaroğlu, ''Artık partide kavga istemiyorum. Ben yumuşak huylu bir insanım, her türlü eleştiriye saygı gösteririm, beni eleştirenlere de saygı gösteririm ama partiye zarar verenleri kusura bakmayın affetmem'' dedi.

Dış politikaya eleştiri
     Türkiye'nin bağımsız bir ülke olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Biz dış politikada kararlarımızı kendi özgür irademizle alırız. Birilerine endeksli dış politika yapmayız. Hele hele batının egemen güçlerinin, Orta Doğu'daki taşeronu asla ve asla olmayacağız. Kendisini, batının egemen güçlerinin taşeronu olarak konumlandıran Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış politikasını şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz'' dedi.

12 Eylül hukuku değiştirelim çağrısı
     Eleştiriye siyaset adamının tahammülü olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
''İster Cumhurbaşkanı, ister Başbakan, ister Ana Muhalefet Partisi lideri... Kim olursa olsun, herkes eleştiriye saygı duyacak ve o eleştirilerden ders almasını bilecek. Birileri darbeye karşıymış gibi bir tavır içine girebilir. Onları siz biliyorsunuz. Darbeye karşı olmak, darbe hukukunu değiştirmekle başlar. Gelin, 12 Eylül darbe hukukunu yeniden gözden geçirelim ve Türkiye'yi darbe hukukundan el birliğiyle kurtaralım... Samimi olan darbe hukukunu değiştirir. Nedir darbe hukuku, seçim barajı. Kaldıralım diyoruz, kaldırmıyorlar. Siyasi partiler yasasını değiştirelim diyoruz, değiştirmiyorlar.''

Kongreden notlar
     CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ''Başbakan Kemal'' sloganı ve alkışlarla karşılandı. Kılıçdaroğlu kendisine ayrılan yere otururken iki yanında başkan adayları Oğuz Kaan Salıcı ve Ali Özcan yer aldı. CHP Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğinden istifa eden Gürsel Tekin, saat 12.15'te salona geldi ve protokoldeki yerini aldı. Gürsel Tekin partideki görevinden istifasının kongreyle ilgisi bulunmadığını belirterek, ''Seçimde oy kullanacak mısınız?'' sorusuna ''Adaylarımızı görelim öyle karar vereceğiz'' cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu oy kullanmayacak
     Kongrede, 638 delege oy kullanacak. Seçimde, 9 kişilik il disiplin kurulu, 40 kişilik il yönetim kurulu, 170 büyük kurultay delegesi seçilecek. Başkanlık yarışı, mevcut başkan Oğuz Kaan Salıcı, eski il başkanı Ali Özcan ve Prof. Dr. Semih Eryıldız arasında geçecek. 
Kılıçdaroğlu'nun, ''tarafsızlık'' gerekçesiyle oy kullanmayacağı belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 01:04
Anahtar Kelimeler:
CHP
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