CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına ilişkin, "Parti örgütümüz, iktidar partisine 7 puan kaybettirdi. Bu, sıradan bir başarı değildir. Bu, kolay elde edilebilecek bir başarı değildir." ifadelerini kullandı.

"Hangi partiye mensup olursa olsun oy kullanan bütün vatandaşlarıma, demokrasiye sahip çıktıkları için yürekten teşekkür ediyorum." diyen Kılıçdaroğlu, "Parlamentonun itibarını biz koruyacağız, milletin bize verdiği yetkinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz, o yetkiyi nasıl kullanacağımızı da biliyoruz. Duvarın bir kısmını yıktık, aynı azim ve kararlılıkla duvarın geri kalan kısmını da yıkacağız. Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti'dir, 7 puan kaybetmiştir, kazanını da demokrasidir." şeklinde konuştu.