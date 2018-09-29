Özkoç'tan yerel seçim açıklaması

BOLU

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde düzenlenen CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın ikinci gününde gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda görüşülen konular ve alınan kararları açıkladı.

1 Ekim'de başlayacak TBMM çalışmaları öncesinde düzenledikleri kampta durum değerlendirmesi yaptıklarını aktaran Özkoç, milletvekillerinin hem kendi bölgeleri hem de yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar konusunda bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Özkoç, toplantıda düşüncelerini dile getiren milletvekillerinin görüşlerini aktarmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şöyle sesleniyorlar tüm Türkiye’ye CHP milletvekilleri. Türkiye yönetilemiyor. Kırmızı alarm. Milletvekillerimiz, kendi bölgelerinden milletimizle ilgili kırmızı alarm verdiler toplantıda. Devlete, yönetime, hukuka karşı hiçbir güven kalmadığının sesinin duyurulmasını istediler. Devlet denetimini Meclis'ten alıp da ABD’ye vermesinin de Türkiye’ye verilebilecek itibarsızlık konusunda son darbe olduğu konusunda hemfikir oldular. Herkes kendisini ve ailesini kurtarmaya çalışıyor Türkiye’de. 'Öyleyse bizler Türkiye için kırmızı alarm veriyor ve harekete geçiyoruz' dediler."

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da cevaplayan Özkoç, yerel seçimlere ilişkin bir soru üzerine, "Milletvekili arkadaşlar yerel yönetimlerle ilgili çalışmalarda, kesinlikle o bölgede yaşayan insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan, o bölgede yaşayan insanlarımızın net görüşlerinin alınıp ondan sonra karar verilmesini istediler." diye konuştu.