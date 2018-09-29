Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99957
ALTIN
231.515
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8692
EURO
7.0621
ABD'de F-35B savaş uçağı düştü
ABD'de F-35B savaş uçağı düştü
Güneş ve rüzgarda YEKA'lar ilan edildi
Güneş ve rüzgarda YEKA'lar ilan...
Ahırda 111 kilogram esrar ele geçirildi
Ahırda 111 kilogram esrar ele...
Yurt dışından kaçak getirilen kuşları jandarma yakaladı
Yurt dışından kaçak getirilen kuşları...
Marmara'da sağanak bekleniyor
Marmara'da sağanak bekleniyor

Özhaseki'den 'ittifak' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Sonuç ne olur, ben de bilemiyorum. Cumhur İttifakı kurulduğunda kanuni bir altyapısı vardı fakat yerel ittifakın nasıl olacağı hususunda bir kanuni altyapı yok." dedi.

Özhaseki'den 'ittifak' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Sonuç ne olur, ben de bilemiyorum. Cumhur İttifakı kurulduğunda kanuni bir altyapısı vardı fakat yerel ittifakın nasıl olacağı hususunda bir kanuni altyapı yok." dedi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 13:59
0 Okunma
Özhaseki'den 'ittifak' açıklaması

Çeşitli ziyaretlere ve açılışlara katılmak için Kayseri'ye gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2. Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nin temel atma töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özhaseki, yerel seçimler için MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile yaptığı ittifak görüşmesinin sorulması üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesiyle bir araya geldiklerini anımsattı.

Durmaz ile Cumhur İttifakı'nın kıymeti üzerine bir görüş birliği içinde olduklarını aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Türkiye'nin son yıllarda içinde bulunduğu zor durum, özellikle beka meselesi bizi MHP ile bir araya getirip yüksek idealler üzerinde bir ortaklığa itti. Bunu millet de sevdi, doğru da gördü. Meşru bir zemin içinde hak verdiğini de zaten oylarıyla belli etti. İstiyoruz ki yerel seçimlerde de yapılacak olan çalışmalar, bu Cumhur İttifakı'na gölge düşürmesin. Bu manada da karşılıklı olarak iyi niyetlerimizi ve görüşlerimizi dile getirdik. Bundan sonra inşallah ya Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bey'in bir araya gelmesiyle ya kurulların çalışmaya başlamasıyla yol alırız diye tahmin ediyorum. Sonuç ne olur, ben de bilemiyorum. Çünkü nihayetinde kolay bir şey değil, Cumhur İttifakı kurulduğunda kanuni bir altyapısı vardı fakat yerel ittifakın nasıl olacağı hususunda bir kanuni altyapı yok. Bunların birçok varyasyonu olabilir, bunlar konuşulabilir. Ama önümüzdeki günlerde bütün bunlar ilgili kurullarda veya iki değerli genel başkanın bir araya gelmesiyle çizecekleri yol güzergahı üzerinde hareket ederek belirlenecek işler."

Özhaseki, bir gazetecinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın "AK Parti'nin herhangi bir ilde aday göstermemesi gibi bir durum olamaz." sözlerini hatırlatması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade ettiler. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi üzerine diyecek bir şeyimiz yok. Bu konu tartışılacak da bir konu değil zaten." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilerini değerlendiren Özhaseki, "Üst perdeden böyle şeyler söyleniyor tabii ki ama el altından her türlü görüşmeleri kendileri de yapıyorlar. Onların hepsini de görüyoruz zaten. İlerleyen günlerde her şey ortaya çıkar. Saklı gizli bir şey yok. Bana göre önemli olan partilerin meşru zeminlerde bir araya gelmesidir, bu doğrudur, haklıdır. Ama el altından terörün uzantısı olan partiyle bir araya gelmek, gizli kapaklı da olsa görüşme yapmak en ayıp olanı da budur." diye konuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiMehmet Özhaseki2. Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Her iki parti yetkili kurullarında bu konuyu konuşur'
'Her iki parti yetkili kurullarında bu konuyu konuşur'
MHP'li Yalçın'dan 'Akşener' açıklaması
MHP'li Yalçın'dan 'Akşener' açıklaması
Kılıçdaroğlu: Türkiye'de hukukun olmasını istiyoruz
Kılıçdaroğlu: Türkiye'de hukukun olmasını istiyoruz
CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi
CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi
CHP'den dış politika değerlendirmesi
CHP'den dış politika değerlendirmesi
CHP Abant'ta kampa giriyor
CHP Abant'ta kampa giriyor
CHP'den 'nişasta bazlı şeker' uyarısı
CHP'den 'nişasta bazlı şeker' uyarısı
Kurtulmuş, AK Parti ve MHP iyi niyet görüşmesi gerçekleştirdi
Kurtulmuş, AK Parti ve MHP iyi niyet görüşmesi gerçekleştirdi
CHP yeni havalimanı için suç duyurusunda bulunacak
CHP yeni havalimanı için suç duyurusunda bulunacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ