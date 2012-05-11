Öyle bir beyanat söz konusu değil

Başbakanlık Basın Merkezi'ndan yazılı açıklamada, Arnavutça yayın yapan bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında, 05 Mayıs 2012 tarihinde ortaya atılan ve müteakip günlerde de tekrarlanan iddiaların ''gerçek dışı'' olduğu belirtildi.



Açıklama şöyle:

''Sayın Başbakanımızın, anılan tarihte de müteakip günlerde de Arnavutlara veya Arnavut azınlıklara dair herhangi bir beyanatı ya da değerlendirmesi asla söz konusu olmamıştır.

Balkanlarda tüm ülkelerle iyi ilişkiler içinde olan, bölgenin istikrar ve barışına büyük önem veren Türkiye'nin ve Sayın Başbakanımızın tümüyle hayal mahsulü iddialara ve tartışmalara konu edilmesi, medyanın kamuoyunu doğru bilgilendirme yükümlülüğüyle de bağdaşmamaktadır.''