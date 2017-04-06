CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışmaları kapsamında temaslarda bulunmak üzere gittiği Kahramanmaraş Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı.

Geçtiğimiz yıl İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı İETT şoförü şehit Ahmet Dokuyucu'nun Elmalar Mahallesi'ndeki evini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, burada anne Kıymet ve baba Kıbrıs gazisi Habip Dokuyucu ile görüştü. Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Daha sonra aynı mahalledeki bir kahvaltı programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, burada bazlama yapan kadınlarla bir süre sohbet etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Melisa Yanyana ve Emrullah Yeşilkaya'nın nişan yüzüklerini taktı. Nişanlı çifte mutluluklar dileyen Kılıçdaroğlu, çiftin ailesini de kutladı.

Elmalar Mahalle Meydanı'nda parti otobüsünden vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, Türk halkının, bu ülkenin ve bayrağın sahibi olduğunu kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hepimiz kendi ülkemizde, kendi bayrağımız altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Herkesin işi olsun, herkesin aşı olsun. Herkes hayattan tad alsın istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Bunun yolu demokrasiden geçiyor, tek adam rejiminden geçmiyor, yani milli iradeden yani sizden geçiyor. Size güveniyoruz. Size inanıyoruz. 16 Nisan'da sandığa gideceksiniz oylarınızı kullanacaksınız. Oylarınızı demokrasiden yana kullanın, tek adam rejiminden yana kullanmayın. Teklik Allah'a mahsustur, kula mahsus değildir. Bunu da kimse unutmasın. İnşallah 17 Nisan'da güzel bir Türkiye'ye hep birlikte uyanmış oluruz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş dönüşünde Çokyaşar Mahallesi'nde köy kahvesinde oturarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, 2012'de şehit düşen Jandarma Komando Er Tuncay Can'ın ailesine de başsağlığı diledi.