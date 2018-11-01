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ÖTV'nin indirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "ÖTV'nin indirilmesi, makam araçlarında kısıntıya gidilmesi, bunların yerli araçlara döndürülmesiyle ilgili alınan kararları elbette memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

ÖTV'nin indirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "ÖTV'nin indirilmesi, makam araçlarında kısıntıya gidilmesi, bunların yerli araçlara döndürülmesiyle ilgili alınan kararları elbette memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

01 Kasım 2018 Perşembe 14:52
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ÖTV'nin indirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz

ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ni (TZOB) ziyaret ederek, Birlik Başkanı Şemsi Bayraktar'dan tarım sektörünün sorunlarıyla ilgili bilgi aldı. Meral Akşener, Bayraktar'a misafirperverliği için teşekkür ederek, ziyaretin amacının TZOB'un ihtiyaç ve sorunlarını öğrenmek, bunlara çözüm üretmek olduğunu belirtti.

Akşener, odaların bir yönüyle STK olduğunu, belirli grupların ihtiyaçlarını, problemlerini iktidar nezdinde çözülmesini sağlayacak alanlar olarak tanımladığını ifade etti.

Ziraat odalarının tarım sektöründeki insanların sesini duyurabildiği, nefes aldığı alanlar olduğunu anlatan Akşener, kendisinin bu tür organizasyonları yıllardır savunduğunu ve kişisel olarak önemsediğini bildirdi.

Çiftçi bir aileden geldiğini, seçim zamanı şehirler arası yolculuk yaparken gördüğü bir durumun kendisini endişelendirdiğini anlatan Akşener, şunları söyledi:

"Seçim zamanı gittiğim yerlerde hiç ekili alan görmedim. Hiç küçükbaş hayvan görmedim sürü olarak. Seçim döneminde 50 il gezdim. Iğdır ile Kars arasında yaklaşık 79 hayvanın olduğu bir sürü ile 80 civarında büyükbaşın olduğu iki sürü gördüm. Bir şehre uçakla gittik, diğer şehirleri karayoluyla gezdik. Iğdır çok şaşırtmıştı beni. Kayısısı meşhurdur. Kayısı bahçelerinin tümü eskimişti, budanmamıştı. Ağaçların üstünden meyve duruyordu, toplanmamıştı. Orada sordum, 'endüstriyel anlamda bir yatırım var mı?' Yok. İşsizlik gençler açısından had safhada olan bir problem. Gıda manasında eksiğimiz var ve stratejik olarak tarıma bakmamız gerektiğini gözümle gördüm."

Akşener, gözlemler ve bilgilendirmeler ışığında kamuoyunu tatmin eden, Meclis'te konuşulabilir bir tavır alma amaçlı ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Bu rektör denilen kişiye, tavır koyduğunu gördüm"

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin ardından, istifa etmesini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, "Ben dini eğitim almış bir insanım. Dini manada baktığınız zaman felaket bir şey. Arkadaş şirk koşuyor. Kendini tahrif ediyor. Farz ayetle belirtilir. Haram Allah'ın tanımıyla belli olur. Bu ipin ucunun koptuğu bir ruh hali. İlk defa ben iktidar partisi mensuplarının, yöneticilerinin bu rektör denilen kişiye, tavır koyduğunu gördüm. Bunu da olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Bir siyasi, bir insan günahtan münezzeh olabilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.

Tunceli'de iki askerin donarak şehit olmasına ilişkin görüşleri sorulan Akşener, şunları söyledi:

"Henüz kış gelmemişken, 3 metre kar yağmamışken hem İçişleri Bakanlığı yapmış birisi hem de tarih hocası olarak şunu söylemek isterim. Bu durum, Sarıkamış'ın tekrarıdır. İki şehit olarak bakılmaması gerekir. Bunu bu ülkeyi yönetenlerin çok dikkate alması gerekir. Devamlı olarak buna benzer konuların üstünün örtülmesi, saklanması, yanlış yapanların cüretkarlığını artırıyor. Ben isterdim ki, bütün siyasi partilerin, AK Parti başta olmak üzere bu konunun araştırması yönünde evet oyu versinler."

"ÖTV'nin indirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz"

Bu soru üzerine, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ÖTV indirimlerine yönelik açıklamasını ise olumlu bulduklarını belirten Akşener, "Biz, ekonomiyle ilgili tespitlerimizi söylüyoruz, ardından da çözüm önerilerimizi söylüyoruz. Bütün bu bilgileri de vatandaşımızdan alıyoruz. ÖTV'yi söyledik, şimdi zammın peşine düşeceğiz." dedi.

Meral Akşener, "ÖTV'nin indirilmesi, makam araçlarında kısıntıya gidilmesi, bunların yerli araçlara döndürülmesiyle ilgili alınan, inşallah uygulanacağını ümit ettiğimiz kararları elbette memnuniyetle karşılıyoruz. Kendimizi konumlandırdığımız yer milletimizin avukatlığıdır." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Genel Başkanı AkşenerÖTV
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