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Osmangazi Belediye Başkanı'na Yunanistan'a giriş engeli

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda, hakkında "ülkeye giriş yasağı" olduğu gerekçesiyle Yunanistan'a alınmadı.

Osmangazi Belediye Başkanı'na Yunanistan'a giriş engeli

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda, hakkında "ülkeye giriş yasağı" olduğu gerekçesiyle Yunanistan'a alınmadı.

31 Ağustos 2013 Cumartesi 16:40
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Osmangazi Belediye Başkanı'na Yunanistan'a giriş engeli

BURSA

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmangazi Belediyesinin birçok ülkede kardeş şehirleri bulunduğunu, bunlardan birinin de Yunanistan'ın Kozlukebir Belediyesi olduğunu söyledi.

Bu belediyenin yetkililerinin, organize ettikleri "Alantepe Panayırı" etkinlikleri için kendilerine davette bulunduğunu belirten Dündar, "Kardeş belediye ilişkileri çerçevesinde bu ziyaretlerimiz, farklı katılımlarımız, katkılarımız oluyor. Bu panayıra da güreşçi ve sanatçı katkımız var. Amacımız oradaki soydaşlarımızın da buradakilerle kaynaşmasına zemin hazırlamak" dedi.

Kendisinin de Kozlukebirli olduğunu ve babasının orada yaşadığını hatırlatan Dündar, hem etkinliğe katılmak hem de babasını ve akrabalarını ziyaret etmek amacıyla dün akşam Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'na ulaştıklarını anlattı.

Dündar, Yunanistan makamlarınca gümrük işlemlerinin yapıldığı alanda yoğunlukla karşılaştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bizim araç biraz bekledi. Bekledikten sonra, 'Bilgisayarda sorun var, biraz bekleyin' dediler. Şoförüm ve kızım da vardı yanımda. Onların pasaportlarını geri verdiler ama bana, 'Sizin pasaportta bir sorun var' dediler. Tabii bekledik. Bir saat sonra dediler ki 'Atina'dan bir kayıt var ve bu kayıtla Yunanistan'a giriş yapamazsınız.' Tabii şok olduk. Böyle bir şeyle şimdiye kadar karşılaşmadım. Bizlerin yapmış olduğu faaliyetler, milletvekilliği dönemimizde, belediye başkanlığı dönemimizde, o bölge insanının kaynaşması, ülkeler arası ilişkilerin, ekonomik iş birliğinin gelişmesi içindir."

Söz konusu gelişme üzerine Bursa'ya döndüğü bilgisini veren Dündar, yasağın gerekçesinin henüz kendilerine iletilmediğini aktardı. Bu konuda herhangi bir tahmini de bulunmadığına işaret eden Dündar, "Onlar da gerekçesini söylemediler. 'Atina tarafından konulmuş bir yasak, biz de bilemiyoruz' dediler. Konuyu Dışişleri Bakanlığına ilettik. Yunanistan'daki Türk başkonsolosluğu da konuyu araştırıyor" ifadesini kullandı.

Kozlukebir Belediyesi ile bu dönem bir kardeşlik ilişkisi oluşturduklarını, belediye başkanının da kendisinin köylüsü olduğunu ifade eden Dündar, karşılıklı ziyaret ve gezi programları yaptıklarını ve son olarak 15 Temmuz'da orada 4 bin kişiye iftar verdiklerini bildirdi.

İkili ilişkilerde barış ve dostluğu amaçladıklarını vurgulayan Dündar, "Bizlerin esas konusu, dostluğu ve barışı teşvik eden çalışmalar. Bu tarzda bir söylemle bu çalışmaları yürütüyoruz. Fanatizmle işimiz yok, bundan uzak duruyoruz ama bunu görünce tabii bu dostluk ilişkilerinin sürmesini istemeyen bir tavır çıkmış oldu ortaya. Bizler de tabii üzüldük bu noktada. Umuyoruz bu yasak kalkar. Bizler de oraya gider, oradaki insanlara bu faaliyetlerimizi yürütürüz" değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 31.08.2013 16:41
Anahtar Kelimeler:
Osmangazi Belediye Başkanına Yunanistana Giriş Engeli
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