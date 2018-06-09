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"Ortaya çıkacak sonuçlar önemli"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "24 Haziran'da ortaya çıkacak sonuçlar önemli. Hak ve hizmetlerde, demokraside gelişmenin devam etmesi gerekiyor." dedi

"Ortaya çıkacak sonuçlar önemli"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "24 Haziran'da ortaya çıkacak sonuçlar önemli. Hak ve hizmetlerde, demokraside gelişmenin devam etmesi gerekiyor." dedi

09 Haziran 2018 Cumartesi 14:49
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"Ortaya çıkacak sonuçlar önemli"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "24 Haziran'da ortaya çıkacak sonuçlar önemli. Hak ve hizmetlerde, demokraside gelişmenin devam etmesi gerekiyor." dedi.

Bakan Soylu, partisinin Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Partililerin en zor dönemlerde inisiyatif aldığını belirten Soylu, "Liderinizi bir gün yalnız bırakmadınız. Milletin içerisinde korkmadınız. Bir gün baskıyı hissederek geri adım atmadınız. Geçmiş örneklerini önünüze getirip korkutmaya çalışırlarken bundan yılmadınız. En zor zamanlarda, en kritik seçimleri başarıyla noktaladınız." diye konuştu.

Soylu, AK Parti ile milletin makus talihini yendiğini dile getirerek, "Çocukluğumuzdan beri bize öğretilen makus talihimizi yendiniz. Bize bunu yenemeyeceğimizi söylediler. Allah'a şükür, bu kadro sayesinde bu makus talihimizi yendik. Bugün şehir hastaneleri var. Türkiye'nin 81 ilinde üniversiteler var." ifadelerini kullandı.

"Avrupa ve gelişmiş ülkeler sınıfta kaldı"

Türkiye'nin son 16 yılda ekonomik, sosyal ve demokratikleşme alanlarında çok büyük mesafe aldığına dikkati çeken Soylu, temel hizmetlerde yapılan iyileştirmelerden bahsetti.

Soylu, Türkiye'nin sahip olduğu güçle milyonlarca Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığını anlatarak, ülkenin etrafındaki coğrafyaya ışık saçtığını söyledi.

Türkiye'nin bütün bu başarıları demokrasi ve seçimlerle sağladığını ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Bize 'Sizden adam olmaz.' dediler. Biz bugün Allah'ımıza şükürler olsun 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki ilk yılda yüzde 7,4 büyüdük. Sanayi çarklarını yüzde 9,2 hızlandırdık. Onlar '3,5 milyon Suriyeli'yi ne yapacağız?' diye düşünürken biz tarihimize, mirasımıza ve medeniyetimize ihanet etmeden, 400 yıl aynı sancak altında birlikte yaşadığımız insanlarla birlikte, onların kadınlarına tecavüz edilmesine, çocuklarının katledilmesine göz yummadık. Onları kucakladık. Medeniyet ve insanlık adına bize ders vermeye kalkan Avrupa ve gelişmiş ülkeler sınıfta kaldı. Biz adam olduk."

Soylu, Türkiye'nin savunma sanayisinde yaşadığı gelişmelere değinerek, bunun terörle mücadeledeki etkisine işaret etti.

"Gelişmenin devam etmesi gerekiyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Erdoğan'a karşı olmalarının sebebi şudur; Erdoğan faiz baronlarının elinden her yıl yüz liranın 75-76 lirasını geri aldı. Bu milletin engellilerine, ulaşımına, sağlığına, eğitimine verdi. Kavga budur. Faizi devam ettirseydi kavgayı Recep Tayyip Erdoğan'la yapmayacaklardı."

Soylu, 24 Haziran'da ortaya çıkacak sonuçların önemine vurgu yaparak, "Hak ve hizmetlerde, demokraside gelişmenin devam etmesi gerekiyor." dedi.

24 Haziran seçimlerinde "Millet İttifakı" içerisinde yer alan Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu eleştiren Soylu, "Bu ülkede insanlar kıyafetleri nedeniyle üniversitelere, okullara, Meclis'e giremediler. Karşımızdakiler de bu toprakların projelerini anlatmıyorlar millete. Dertleri Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarabilmektir. Aldıkları talimat budur. Milletimize bunları anlatın.

28 Şubat süreci ve ondan önceki süreçlerde CHP'nin ve diğer bileşenlerinin baskısı altında kalmış Temel Karamollaoğlu, bugün celladına neredeyse eğilmiş, 'Bana istediğinizi yapabilirsiniz. Ben sizden özür diliyorum.' deme noktasına gelmiştir. Yazıklar olsun. Bu memlekette ona verilen görevlere, eğitime, anlatılanlara ve milletin ona gösterdiği hürmete yazıklar olsun. Kimlerin kimlerle iş birliği içerisinde olduğu, aslında kimlerin kimlerle beraber olduğunu milletimiz de net bir şekilde görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu24 Haziran
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