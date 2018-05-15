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Ortak 'Gazze' bildirisi

TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP ve MHP tarafından, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

Ortak 'Gazze' bildirisi

TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP ve MHP tarafından, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

15 Mayıs 2018 Salı 17:03
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Ortak 'Gazze' bildirisi

TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP ve MHP tarafından, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

AK Parti, CHP ve MHP'nin ortak bildirisinden:

"İsrail yönetimini tüm insanlık adına şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. ABD'nin ve İsrail'in, BM kararlarını yok saymasına, uluslararası toplumun iradesine ve evrensel değerlerine meydan okumasına karşı Filistinlilerinin barışçıl tepkileri en temel hakları olduğu gibi insanlık vicdanına da tercüman olmaktadır.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması İsrail'in zulümlerine, katliam ve haksızlıklarına teşvik, vebale ve suça ortak olmaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Genel KuruluAK PartiCHPMHPGazze
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