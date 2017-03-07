"Ortak düşman bölgede huzuru bozan terör unsurlarıdır"

Başbakan Binali Yıldırım, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Hani el Mulki ile Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Ürdün makamları, 15 Temmuz'un ardından FETÖ'ye ait Amman'daki okulu kapatma kararı aldılar ve çalışanlarını sınır dışı ettiler. Ürdün halkının halkımızla gösterdiği bu dayanışmayı şüphesiz hiç unutmayacağız." dedi.

"Genelkurmay başkanlarının toplantısı sürecek"

Türkiye, ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanlarının Antalya'daki toplantısının yarın da devam edeceğini ifade eden Yıldırım, toplantının amacının bölgede terörle mücadelede koordinasyonu sağlamak olduğunu söyledi.

"Hepsinin üzerine gitmek gerekiyor"

Terör unsurları arasında ayrım yapmaksızın hepsinin üzerine gidilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ortak tehdit, ortak düşman bölgede huzuru bozan ve Suriye'de barışı, kalıcı siyasi çözümü engelleyen terör unsurlarıdır. Terör unsurları arasında hiçbir ayrım yapmadan kararlılıkla hepsinin üzerine gitmek gerekiyor. Bu konuda Ürdün de Türkiye de aynı düşüncede. Gerek koalisyon güçleri gerek İran gerek Rusya gerek ABD'nin bu faaliyetleri yaparken mutlaka yakın iş birliği içerisinde olmaları gerekiyor. Türkiye olarak biz bunun temin edilmesi yönünde öncülük yapıyoruz, geçmişte yaşanan tatsız hadisenin bir daha olmaması için."