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Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Konya'da

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, hedeflerinin bu yıl 112'si büyük olmak üzere, 500 tesisi hizmete açmak olduğunu söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Konya'da

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, hedeflerinin bu yıl 112'si büyük olmak üzere, 500 tesisi hizmete açmak olduğunu söyledi.

25 Mayıs 2012 Cuma 14:03
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Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Konya'da

Bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'nın Bozkır ilçesine gelen Eroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirel'i makamında ziyaret etti.

Eroğlu, burada yaptığı açıklamada, bugünün Konya için çok önemli olduğunu, 15 tesisin temelini atacaklarını belirtti.

Geçmiş hükümetler döneminde Konya'nın adeta unutulduğunu ifade eden Eroğlu, AK Parti Hükümeti döneminde Konya'ya devasa yatırımlar yapıldığını aktardı.

Konya'nın az yağış alan bir bölge olduğunu anlatan Eroğlu, ''Buna karşın Konya Ovası'nda sulu tarım yapılması gerekiyor. Ovanın su ihtiyacını karşılamak için bir çok projeyi hayata geçirdik'' dedi.

Eroğlu, Konya'nın su ihtiyacını karşılamak için Suğla Depolaması, Derebucak Barajı ve Mavi Tünel gibi bir çok yatırıma imza attıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Yüz yıldır konuşulan Mavi Tünel'in temelini bu dönemde attık. Bu proje ile Akdeniz'e boşa akan suları Konya Ovası'na aktaracağız. Başbakanımızın da geldiği bir günde, Mavi Tünel'in temel atma töreninde, biraz heyecanla tünelin delinmesini bir yıl öne çekmiştim. Normalde bu yıl sonunda bitecekti. O zaman '2011 Şeb-i Arus'unda bitireceğiz' dedik. Orada bir bakıma gaza geldim. Netice itibariyle o gün açamadık. 69 saat 1 dakika gecikmeyle açtık. Bazı aksilikler oldu ama daha sonra tüneli deldik. Şu anda burada Bağbaşı Barajı bitti. 1 Temmuz'da baraj su dolacak ve Mavi Tünel'den Konya Ovası'na su aktaracağız. Geçen sene 111 tesisin açılışını yapmıştık. O tesislerin toplam maliyeti 8 milyar 365 milyon lira idi. Bunun içinde barajlar, tesisler ve göletler vardı. İnşallah bu sene de büyük tesisleri hazırlıyoruz. Bu yıl hedefimiz 112'si büyük olmak üzere toplam 500 tesisi hizmete açmak.''

Daha sonra ilçe merkezindeki esnafı ziyaret eden Eroğlu, burada iki engelli kız ve babalarının isteklerini dinledi.

Eroğlu, karşılaştığı bir vatandaşın ''Bozkır göç veriyor, nüfusumuz azalıyor. Yatırım yok'' şeklindeki sözleri üzerine, vatandaşa kaç çocuğu olduğunu sordu.

Vatandaşın iki çocuğu olduğunu söylemesi üzerine Eroğlu, Başbakan'ın 'en az üç çocuk' tavsiyesini hatırlatarak, ''Bozkır'da 5 diyeceğiz'' dedi. Eroğlu'nun bu sözü gülüşmelere neden oldu.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 06:05
Anahtar Kelimeler:
Orman Ve Su İşleri Bakanı EroğluKonyada
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