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'Ordunun yıpratılması gibi tarihi bir hataya düşülmemelidir'

Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak, "Cunta zihniyeti ile mücadele ederken Balyoz'da Ergenekon'da olduğu gibi bir yanlış yapılmamalı ordunun yıpratılması gibi tarihi bir hataya düşülmemelidir." dedi.

'Ordunun yıpratılması gibi tarihi bir hataya düşülmemelidir'

Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak, "Cunta zihniyeti ile mücadele ederken Balyoz'da Ergenekon'da olduğu gibi bir yanlış yapılmamalı ordunun yıpratılması gibi tarihi bir hataya düşülmemelidir." dedi.

27 Temmuz 2016 Çarşamba 13:16
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'Ordunun yıpratılması gibi tarihi bir hataya düşülmemelidir'

 Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz'da yaşanan FETÖ'cü darbe girişimine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Demokratik bir ülkede askeri darbelere asla müsaade edilemeyeceği gibi devlet içinde, devlete karşı paralel bir yapılanmaya da asla ve asla müsaade edilemez" ifadesini kullanan Kamalak, parti olarak Paralel Devlet Yapılanması tarafından yapılan darbe girişimini bir kez daha ve nefretle lanetlediklerini söyledi.

Kamalak, tüm siyasi partiler ile milletin ortaya koyduğu birlik ve beraberliğin yeni bir anayasayla taçlandırılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yapılacak hukuki, siyasi ve kurumsal düzenlemelerde, ülke kaygısıyla hareket edilmelidir. Bütün yasal düzenlemelerde tek ölçüt milli iradenin güçlendirilmesi olmalıdır. Unutulmamalıdır ki milletimiz 15 Temmuz gecesi, bir siyasi partiye, bir siyasi düşünceye, değil, topyekun ülkeye, topyekun milli iradeye ve topyekun demokrasiye sahip çıkmıştır.

Yaşadığımız coğrafya güçlü bir orduyu zorunlu kılmaktadır. Bu süreçte cunta zihniyeti ile mücadele ederken, Balyoz'da, Ergenekon'da olduğu gibi bir yanlış yapılmamalı, ordunun yıpratılması gibi tarihi bir hataya düşülmemelidir. Bunun için, ordu içindeki darbeci hainler ile vatansever Mehmetçiğin ayrımı iyi yapılmalı, ordumuza, 'Peygamber Ocağı' hüviyeti kazandıracak köklü düzenlemelere gidilmelidir."

"İmam Hatipliler alınsın"

Kamalak, askeri okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmasından çok, bu okulların müfredatının AB kriterlerine göre değil milletin tarihine ve ruh köküne uygun hale getirilmesinin önemli olduğuna değindi.

Kamalak, "Bu çerçevede Harp Okullarına girişte İmam Hatip ve Meslek lisesi mezunlarına konan engel mutlaka kaldırılmalıdır." dedi.

AA

Son Güncelleme: 27.07.2016 13:17
Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiMustafa KamalakFETÖAB
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