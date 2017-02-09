Referandum çalışmaları kapsamında Etimesgut ilçesinde ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, partisinin ilçe başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Cankurtaran, AK Parti ve MHP'nin önerdiği başkanlık sisteminin ciddi riskler içerdiğini belirterek, şantaja ve iknaya açık olan tek adam yönetimlerinin, iç ve dış düşmanlara karşı daha korumasız olduğunu iddia etti.

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Hayır" diyecekleri "Terör örgütleriyle yan yana olmakla" suçladığını öne süren Cankurtaran, "Yıldırım ve Bahçeli siyasi olarak kendilerini bitirecek tek adam sistemi için önce halkın birliğini bitirecekler. Bu nedenle olabildiğince ayrıştırıcı bir dil kullanıyorlar." diye konuştu.

Cankurtaran, neden "Evet" denmesi gerektiğini anlatamayanların, işi demagojiye döktüğünü savunarak, şunları kaydetti:

"Bu rejimde onların karşısında olan herkes peşinen suçlu, terörist ilan edilecektir. Rahmetli Erbakan ve Türkeş de başkanlığa 'hayır' demişlerdi. Bu kafayla onlara da mı terörist diyeceksiniz? Bugün MHP'nin başında olan Bahçeli'nin daha bir yıla kadar başkanlığa karşı söylemleri vardı. "

"Kavakçı'nın eşi de ihraç edildi"

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı akademisyenlerin ihraç edildiğini hatırlatan Cankurtaran, bunun gelecekte "utanç" olarak anılacağını iddia etti.

Cankurtaran, en son yayımlanan 687 sayılı kararnameyle muhalefetin medyaya çıkarılmasının ve halkın gerçekleri öğrenmesinin engellenmeye çalışıldığını savunarak, "Zamanla herkese dokunacaktır, 'Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın.' yok. O yılan gelip bir gün mutlaka dokunacaktır. Bakın türban konusunda sembol olan Merve Kavakçı'nın eşi de ihraç edildi." değerlendirmesinde bulundu.