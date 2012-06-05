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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceklerini hatırlatarak, ''Yeni bir açılım yapmıyoruz. Biz, çözüm yöntemi öneriyoruz. Önerimizi iyi niyetle götürüyoruz. Hiçbir ön yargımız, dayatmamız yoktur'' dedi.

Her partide, terör sorununun çözümü ile ilgili kafa yoracak insanlar bulunduğunu, bunların neden bir araya gelmediğini soran Kılıçdaroğlu, ''Bu ülke eğer, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı verip, çaresizlikten çare ürettiyse, bu konuda da çare üretir diyoruz. Üretmemesi mümkün değil. Bir araya geleceğiz, konuşacağız ve çare üreteceğiz'' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, ''Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Sizi kandırdılar, oylarınızı aldılar, 'yetmez ama evet' diyenleri de kandırıp, oylarını aldılar. 'Şimdi ne yapacağız' diyorlar. Demokrasi ve özgürlük söylemini daha güçlü sesle dillendirin'' dedi.

Uludere olayına da değinen Kılıçdaroğlu, olayın sorumluluğunun hükümet ve Erdoğan'da olduğunu iddia etti.

Türkiye'nin hem ekonomi hem dış politikada dar alana girdiğini savnunan Kılıçdaroğlu, ''Sorunlarla boğuşmaktan direncini, gücünü yitirmiş, sorunlara teslim olmuş bir Adalet ve Kalkınma Partisi var'' diye konuştu.