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Önerimizi iyi niyetle götürüyoruz

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan ile yapacağı görüşmeyi değerlendirirken, ''Yeni bir açılım yapmıyoruz. Biz çözüm yöntemi öneriyoruz'' dedi.

Önerimizi iyi niyetle götürüyoruz

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan ile yapacağı görüşmeyi değerlendirirken, ''Yeni bir açılım yapmıyoruz. Biz çözüm yöntemi öneriyoruz'' dedi.

05 Haziran 2012 Salı 16:24
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Önerimizi iyi niyetle götürüyoruz

TBMM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceklerini hatırlatarak, ''Yeni bir açılım yapmıyoruz. Biz, çözüm yöntemi öneriyoruz. Önerimizi iyi niyetle götürüyoruz. Hiçbir ön yargımız, dayatmamız yoktur'' dedi.
Her partide, terör sorununun çözümü ile ilgili kafa yoracak insanlar bulunduğunu, bunların neden bir araya gelmediğini soran Kılıçdaroğlu, ''Bu ülke eğer, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı verip, çaresizlikten çare ürettiyse, bu konuda da çare üretir diyoruz. Üretmemesi mümkün değil. Bir araya geleceğiz, konuşacağız ve çare üreteceğiz'' diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, ''Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Sizi kandırdılar, oylarınızı aldılar, 'yetmez ama evet' diyenleri de kandırıp, oylarını aldılar. 'Şimdi ne yapacağız' diyorlar. Demokrasi ve özgürlük söylemini daha güçlü sesle dillendirin'' dedi.
Uludere olayına da değinen Kılıçdaroğlu, olayın sorumluluğunun hükümet ve Erdoğan'da olduğunu iddia etti.
Türkiye'nin hem ekonomi hem dış politikada dar alana girdiğini savnunan Kılıçdaroğlu, ''Sorunlarla boğuşmaktan direncini, gücünü yitirmiş, sorunlara teslim olmuş bir Adalet ve Kalkınma Partisi var'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 05.06.2012 08:27
Anahtar Kelimeler:
TBMMKemal KılıçdaroğluChp Genel Başkanı
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