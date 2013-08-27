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Önceliğimiz BMGK'nın ortak tavır geliştirmesi

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, "(Suriye’ye olası müdahale) Türkiye'nin birinci önceliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ortak bir tavır ve müeyyide geliştirmesidir" dedi.

Önceliğimiz BMGK'nın ortak tavır geliştirmesi

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, "(Suriye’ye olası müdahale) Türkiye'nin birinci önceliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ortak bir tavır ve müeyyide geliştirmesidir" dedi.

27 Ağustos 2013 Salı 12:52
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Önceliğimiz BMGK'nın ortak tavır geliştirmesi

KARABÜK

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "(Suriye’ye olası müdahale) Türkiye'nin birinci önceliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu insanlık suçu karşısında ortak bir tavır ve müeyyide geliştirmesidir" dedi.

Davutoğlu, "Elimizde Suriye'den gelen güvenlik risklerine karşı silahlı kuvvetlerimizin ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin her türlü tedbiri alması yönünde sürekli devam eden çok güçlü bir tezkeresi var ama ihtiyaçlar daha başka bir durum gerektirirse TBMM'ye başvururuz" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 27.08.2013 12:53
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Önceliğimiz BMGKnın Ortak Tavır Geliştirmesi
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