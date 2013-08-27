Önceliğimiz BMGK'nın ortak tavır geliştirmesi

KARABÜK





Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "(Suriye’ye olası müdahale) Türkiye'nin birinci önceliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu insanlık suçu karşısında ortak bir tavır ve müeyyide geliştirmesidir" dedi.

Davutoğlu, "Elimizde Suriye'den gelen güvenlik risklerine karşı silahlı kuvvetlerimizin ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin her türlü tedbiri alması yönünde sürekli devam eden çok güçlü bir tezkeresi var ama ihtiyaçlar daha başka bir durum gerektirirse TBMM'ye başvururuz" diye konuştu.