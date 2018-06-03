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'Önce üretime yönelik yatırımları yapalım'

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, "Yatırımları istemiyor değilim. Önce üretime yönelik yatırımları yapalım. İşsizliği böylelikle azaltalım, gelir elde edelim, kazancımızla yatırımları yapalım. Borçla değil." dedi.

'Önce üretime yönelik yatırımları yapalım'

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, "Yatırımları istemiyor değilim. Önce üretime yönelik yatırımları yapalım. İşsizliği böylelikle azaltalım, gelir elde edelim, kazancımızla yatırımları yapalım. Borçla değil." dedi.

03 Haziran 2018 Pazar 18:34
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'Önce üretime yönelik yatırımları yapalım'

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Yatırımları istemiyor değilim. Önce üretime yönelik yatırımları yapalım. İşsizliği böylelikle azaltalım, gelir elde edelim, kazancımızla yatırımları yapalım. Borçla değil." dedi. 

Karamollaoğlu, partisince Isparta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçime giderken kucaklaşma yerine kamplaşmayı körükleyenlerin olduğunu söyledi.

Mevcut ekonomi ve politikalarla Türkiye'nin düze çıkamayacağını iddia eden Karamollaoğlu, iktidarı üretime yönelik yatırımlara destek vermemekle suçladı. 

Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Yatırımları istemiyor değilim. Önce üretime yönelik yatırımları yapalım. İşsizliği böylelikle azaltalım, gelir elde edelim, kazancımızla yatırımları yapalım. Borçla değil. Ben buna, 'atı arabanın önüne bağlayalım' diyorum. Ne demek bu, önce  paramızı üretken yatırımlara verelim. Çiftçiyi, besiciyi destekleyelim. Artık buğday, sebze, meyve, büyükbaş hayvan, et,  ithalatından kurtulalım. Öbür taraftan da sanayiciyi öyle bir destekleyelim ki o sanayici ayağa kalktığı zaman hem yeni istihdam alanları meydana getirsin, arkasından ya ihracatımızı artırsın veya  ithalatı durdursun. Başka türlü bu iş olmaz. Bunun adı 'atı arabanın önüne bağlamaktır' ama bu arkadaşlar hiç köyde bulunmamışlar. At arabasının ne olduğunu belki de bilmiyorlar. At arabanın önüne bağlanmazsa arabayı çekemez. Ekonomi yürümez. Problemler çözülmez." 

Bu politikaların değiştirilmesi gerektiğini yineleyen Karamollaoğlu, yerine bunların doğrularının geleceğini savundu. Karamollaoğlu, "İnsanımıza iş temin edecek yatırımlara ihtiyacımız var. Biz bunun için esnafımıza da sanayicimize de güveniyoruz. Emin olun kendilerinin önü açılsın, gerekli destekler verilsin, dünyanın bir numarası oluruz.Yeter ki gerekli özen gösterilsin." dedi. 

"Sen konuşacaksan gel konuş" 

Karamollaoğlu, konuşması sırasında düşüncelerini bağırarak dile getiren bir vatandaşa "Bir dakika ya bir dakika. Sen konuşacaksan gel konuş. Derdini anladım ama ben konuşmama başlarken adaletle başladım. İlk gündeme getirdiğim konu adaletti. Adalet olmadan huzur olmaz. Özellikle sizin için söyledim. Elbette dertlerimiz çok. Canı yanan insan senin gibi bağırır ama problemler yüksek sesle çözülmüyor." diye tepki gösterdi. 

Karamollaoğlu, konuşmasının ardından  partisinin Isparta milletvekili adaylarını tanıttı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiTemel KaramollaoğluIsparta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
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