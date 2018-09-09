Oktay'dan 'Ertuğrul Gazi' ve 'İzmir' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ertuğrul Gazi'nin emaneti olan toprakları gelecek nesillere aynı fikir ile taşımaya devam edeceklerini bildirdi.

Oktay, Twitter hesabından 737'nci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri ve İzmir'in düşman işgalinden kurtululuşunun 96'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yüzlerce yıl bağımsızlık için çok bedel ödeyen, şehadeti esarete tercih eden fikrin lideri Ertuğrul Gazi ve aziz şehitlerimizi, 737'nci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri vesilesiyle rahmetle anıyorum. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümünü kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ertuğrul Gazi'nin emaneti olan bu toprakları, bizler de gelecek nesillere aynı fikir ile taşımaya devam edeceğiz. Ecdadımızın yüzyıllar önceki bağımsızlık fikri milletimiz için bugün de aynı tazeliğini korumaktadır."