AA

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin, "Araçtan yola çıkarak hareket ettiğimiz zaman oklar PKK'yı gösteriyor. Netleştiği taktirde bunlar zaten kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Araçtan yola çıkarak hareket ettiğimiz zaman oklar PKK'yı gösteriyor. Netleştiği taktirde bunlar zaten kamuoyuyla paylaşılacaktır. Nihayetinde belli ki çalışılmış bir senaryo, belli ki üzerinde planlanmış bir senaryo ama bu netleştiği zaman resmi olarak da açıklaması yapılacak." ifadelerini kullandı."Üzerinde çalışılmış planlı bir saldırı"Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, hedefin doğrudan polis teşkilatı olduğunu belirterek, şunları aktardı:"Planları detaylı bir şekilde çalışılmış bir saldırı olduğu anlaşılıyor. Beşiktaş taraftarı stattan çıktıktan sonra, en son Bursaspor taraftarı da çıkartılıyor... Son derece rutin, güvenliği sağlayan çevik kuvvet mensubu polislerimizin toplanma yerleri hedef alınıyor. Yani doğrudan doğruya hedef polisin kendisidir.""En az 300-400 kiloluk bir patlayıcı kullanıldı"Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, en az 300-400 kiloluk bir patlayıcı kullanıldığının belirtildiğini aktararak, "Arabanın patladığı yerde çukur açılmış ve araba yok ortada. Yani o kadar paramparça olmuş. Büyük bir çukur açılmış." ifadelerine yer verdi."Bütün güçler kullandıkları bu maşaları kullanmaktan vazgeçsinler"Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Çok net olan bir şey var; bunların her birisinin, her terör örgütünün arkasında sahipleri var. Bunlar nihayetinde diyoruz ya vekalet savaşları, yani maşaların kullandığı savaş. Buradaki son saldırıda da bir maşa kullanılmıştır. Büyük ihtimalle PKK görünüyor ama o maşayı kim kullandı, niye kullandı, nasıl kullandı? Esas olan şey budur. Buradan bir kere daha haykırıyoruz, samimi bir şekilde bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz; teröre karşı ortak bir mücadeleyse lütfen bütün ülkeler, bütün güçler kullandıkları bu maşaları kullanmaktan vazgeçsinler.""Suriye ve Irak'taki vekalet savaşında sona yaklaşıldığını görüyorum"Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, büyük güçlerin üçüncü büyük savaşın eşiğine gelme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Suriye'deki vekalet savaşının, Irak'taki vekalet savaşının sona yaklaştığını görüyorum. Eğer burada bir çözüm bulunamazsa, büyük güçlerin, Amerika ve Rusya'nın karşılıklı bu sefer bir savaşın, üçüncü büyük savaşın eşiğine gelme riskiyle karşı karşıya kaldığını görüyorum."