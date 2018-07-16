Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Uluslararası Darbe İle Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumuna katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"OHAL uygulaması bir kaç güne sona ermiş olacak. Ancak, OHAL'in sona eriyor olması bu konudaki mücadelenin sona ereceği anlamına asla gelmemeli. OHAL sona erecek ama terörle mücadele, FETÖ başta olmak üzere Türkiye'yi kıskaca almak isteyen bütün terör örgütleriyle en kalıcı, en kararlı mücadele sonuna kadar devam edecektir. Bundan kimsenin de şüphesi olmasın."