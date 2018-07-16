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OHAL uygulaması bir kaç güne sona ermiş olacak

Adalet Bakanı Gül, "OHAL uygulaması bir kaç güne sona ermiş olacak. Ancak, OHAL'in sona eriyor olması bu konudaki mücadelenin sona ereceği anlamına asla gelmemeli. OHAL sona erecek ama terörle mücadele sonuna kadar devam edecektir." dedi.

OHAL uygulaması bir kaç güne sona ermiş olacak

Adalet Bakanı Gül, "OHAL uygulaması bir kaç güne sona ermiş olacak. Ancak, OHAL'in sona eriyor olması bu konudaki mücadelenin sona ereceği anlamına asla gelmemeli. OHAL sona erecek ama terörle mücadele sonuna kadar devam edecektir." dedi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:26
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OHAL uygulaması bir kaç güne sona ermiş olacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Uluslararası Darbe İle Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumuna katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"OHAL uygulaması bir kaç güne  sona ermiş olacak. Ancak, OHAL'in sona eriyor olması bu konudaki mücadelenin sona ereceği anlamına asla gelmemeli. OHAL sona erecek ama terörle mücadele, FETÖ başta olmak üzere Türkiye'yi kıskaca almak isteyen bütün terör örgütleriyle en kalıcı, en kararlı mücadele sonuna kadar devam edecektir. Bundan kimsenin de şüphesi olmasın."

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdulhamit GülOHAL
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