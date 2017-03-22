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OHAL İnceleme Komisyonunda sona gelindi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında mağduriyetlerin incelenmesine yönelik komisyonun kurulma çalışmalarının bu hafta tamamlanabileceğini bildirdi.

OHAL İnceleme Komisyonunda sona gelindi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında mağduriyetlerin incelenmesine yönelik komisyonun kurulma çalışmalarının bu hafta tamamlanabileceğini bildirdi.

22 Mart 2017 Çarşamba 11:47
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OHAL İnceleme Komisyonunda sona gelindi

ANKARA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulması konusundaki hazırlıkların tamamlanması talimatı verdiğini belirtti.

Bakan Bozdağ, "Bu komisyon 2 yıl çalışacak. 2 yıl süre yetmezse Bakanlar Kurulu kararıyla birer yıl uzatılabilecek. Komisyon 7 üyeden oluşacak, bağımsız çalışacak." diye konuştu.

Komisyonun verdiği kararların icrai nitelikte olacağını dile getiren Bozdağ, "Yani itiraz eden kişinin itirazını değerlendirip görevine iadesi yönünde bir karar verirse görevine iade edilecek ve görevine başlayacaktır. Ancak talebin reddine karar verirse o zaman da ilgili kişi idari yargıya, istinafa, Danıştaya, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruya ve AİHM'e gidebilecektir. Komisyonun en önemli yönünden birisi de bu, yani yapılan bütün işlemleri yargı denetimine açacak olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Komisyonun ilgili kişilerin itiraz dilekçelerini alacağı gibi, aynı şekilde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli bütün bilgileri isteyeceğini aktaran Bozdağ, bütün kurumların da istenen bilgileri komisyona iletmekle yükümlü olacağını, komisyonun dosya üzerinden inceleme yaparak karar vereceğini kaydetti.

Bakan Bozdağ, komisyonun 7 üyesinden birinin Danıştay tetkik hakimleri, birinin Yargıtay tetkik hakimleri arasından HSYK tarafından, birinin Adalet Bakanı tarafından önerileceğini böylece 3 üyenin yargı sınıfından olacağını anlattı. Üyelerden birinin İçişleri Bakanı tarafından, diğer 3'ünün de Başbakan tarafından önerileceğinin altını çizen Bozdağ, bu kişilerin kamu çalışanları arasından seçileceğini bildirdi. Bozdağ, komisyon üyelerinin görevlerini rahat yapabilmesi için bazı teminatlar getirildiğini de söyledi.

"CHP ve HDP'nin görüşleri komisyon raporu formatında"

Venedik Komisyonunun anayasa değişikliğine ilişkin raporunu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "raporun soğuk kanlılıkla değerlendirilmesi gerektiği" yönündeki sözlerini de eleştiren Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmeleri CHP açısından çok doğru çünkü Venedik Komisyonu raporu CHP ve HDP sözcülerinin anayasa değişikliği sırasında Anayasa Komisyonu, Genel Kurul ve diğer platformlarda yaptıkları konuşmalar ve internet sitelerinde yayınladıkları bilgilerden derleme bir rapordur." diye konuştu.

Venedik Komisyonu raporunun, CHP ve HDP'nin görüşlerinin komisyon raporu formatında derli toplu ve bir arada Venedik Komisyonu adına yeniden yayınlanmasından ibaret olduğunu, objektif bir nitelik taşımadığını ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Venedik Komisyonu teknik, uzman, saygın bir komisyondur. Ancak bu rapor Venedik Komisyonunun uzmanlığına, teknik olmasına, saygınlığına uygun bir rapor değildir. Tamamen siyasi bir rapordur. Üslubu da uzman üslubu değil, teknik bir komisyon üslubu değil, tamamıyla siyasal bir dille adeta Türkiye'nin iç siyasal muhalefet dili nasılsa böyle bir dille yazılmış bir rapordur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, 'Bu sağduyuyla okunsun' demesi çok haklı. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun görüşlerinin aynen yansıması. Yani Kılıçdaroğlu ne diyorsa komisyon raporu da onu söylüyor."

Komisyonun raporunun adil ve objektif olmadığını kaydeden Bozdağ, raporun komisyonun saygınlığına gölge düşürdüğünü de söyledi.

Venedik Komisyonuna rapor sunan raportörlerin komisyon üyelerini yanılttıklarını ifade eden Bozdağ, "Venedik Komisyonu bu raporuyla Türkiye'de 'hayır'dan yana tavır koymuştur ve taraf olmuştur. O nedenle bu raporu objektif ve saygın bir rapor olarak kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
OHALİnceleme Komisyonu
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