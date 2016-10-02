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Öğretmen açığımız yok

Milli Eğitim Bakan Yılmaz, “Öğretmen açığımız yok” dedi.

Öğretmen açığımız yok

Milli Eğitim Bakan Yılmaz, “Öğretmen açığımız yok” dedi.

02 Ekim 2016 Pazar 17:16
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Öğretmen açığımız yok

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Öğretmen açığımız yok. Yeter ki öğretmenlerimizle iyi bir planlama yaparak bir çalışma gerçekleştirelim. Bunu da il müdürlerimiz ve okul müdürlerimiz beraber yapacak, iyi bir noktaya gideceğiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AA muhabirinin yeni eğitim öğretim yılına ilişkin sorularını yanıtladı.

Eğitim yılının iyi başladığını, herkesin mutlu, huzurlu olduğunu belirten Bakan Yılmaz, "Ama geçmiş dönemlerden çok daha iyi bir mesafe almış durumdayız. Gerek Yüksekova, Hakkari'de gerek Edirne ve bütün ilçelerinde aynı hassasiyetle eğitim-öğretim yılı başladı. Geçmiş yıllarda böyle bir durum da yoktu. İnşallah çok daha iyi olacak." diye konuştu.
"30 bin öğretmenin staj dönemi bitti"

Gerçekte bir öğretmen açıklarının olmadığını, bunu çok net söyleyebileceğini kaydeden Yılmaz, 40 binin üzerinde norm kadro fazlası öğretmen bulunduğuna işaret ederek, geçen şubatta aldıkları 30 bin öğretmenin staj döneminin bittiğini, adaptasyonlarının sağlandığını vurguladı.
"20 bin sözleşmeli öğretmeni bu ay içinde başlatacağız"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Türkiye'de öğretmen açığının olmamasının nedenlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ayırdığımız öğretmen sayısı 28 bin. Bu dönemde 30 bin öğretmen katıldı. Norm fazlası 40 bini de saymıyorum. Bir de 20 bin yeni sözleşmeli öğretmeni bu ay içinde başlatacağız. Dolayısıyla bir öğretmen açığımız yok. Yeter ki öğretmenlerimizle iyi bir planlama yaparak, bir çalışma gerçekleştirelim. Bunu da il müdürlerimiz ve okul müdürlerimiz beraber yapacak, iyi bir noktaya gideceğiz."

AA

Son Güncelleme: 02.10.2016 17:17
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanıİsmet Yılmaz
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