Obama'nın kararı ABD'nin siyasi dinamikleri içerisinde değerlendirilmeli

ANKARA



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye'ye yönelik askeri müdahale için kararı Kongre'ye bırakmasına ilişkin "Biz bir komşu ülke olarak bizim hissiyatımız tabi farklı olur. Onlar uzakta farklı olur. Dolayısıyla her zaman çok da dört dörtlük çakışmayabilir politikalar" değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Gül, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey G. Karlov'un güven mektubu sunmasından önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.



ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye'ye müdahalede bulunulup bulunulmamasına ilişkin kararı ABD Kongresi'ne bıraktığının hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi:



"Obama'nın kararını ABD'nin siyasi dinamikleri içerisinde değerlendirmek lazım. Kendi yönetim şekilleri, kendi siyasi dinamikleri, iç politikası böyle bir ihtiyaca anlaşılan zorlamış. Dolayısıyla öyle görmek lazım"



Gül, Obama'nın kararının Türkiye ile ne kadar uyuştuğunun sorulması üzerine de "Her ülkenin kendi kararını alırken kendi bağımsız, kendi değerlendirmesi vardır. Biz bir komşu ülke olarak bizim hissiyatımız tabi farklı olur. Onlar uzakta farklı olur. Dolayısıyla her zaman çok da dört dörtlük çakışmayabilir politikalar" dedi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 28 Şubat davasının ilk duruşmasının bugün yapıldığının anımsatılarak, değerlendirmesinin sorulması üzerine ise "Yargıdaki bir süreçle ilgili bir şey söylemek istemem" yanıtını verdi.





AA