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O saldırı yapmak için gönderilmiş bir zavallı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, otomobiliyle MHP Genel Merkezi'ndeki bariyerleri aşarak binanın kapısının önüne kadar giren şüpheli için, "O bir meczup. Saldırı yapmak için gönderilmiş bir zavallı" dedi.

O saldırı yapmak için gönderilmiş bir zavallı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, otomobiliyle MHP Genel Merkezi'ndeki bariyerleri aşarak binanın kapısının önüne kadar giren şüpheli için, "O bir meczup. Saldırı yapmak için gönderilmiş bir zavallı" dedi.

25 Ağustos 2013 Pazar 11:32
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O saldırı yapmak için gönderilmiş bir zavallı
KONYA

Milli Değerleri Koru ve Yaşat Açık Hava Toplantıları kapsamında düzenlenen "Türkçe Mitingi" için Konya'ya gelen Devlet Bahçeli, Altınekin ilçesinde vatandaşlar ve partililer tarafından karşılandı.

Kendisini karşılayan çiftçilerin sorunlarını dinleyen Bahçeli, sorunların çözümü için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Bir partilinin, otomobiliyle MHP Genel Merkezi'ndeki bariyerleri aşarak binanın kapısının önünde giren şüpheliyle ilgili sorusuna Bahçeli, "O bir meczup. Saldırı yapmak için gönderilmiş bir zavallı" cevabını verdi.

Bahçeli, araçta bomba bulunup bulunmadığıyla ilgili başka bir soru üzerine de "Şimdilik yok'' dedi.

Bahçeli ve beraberindekiler daha sonra Konya'ya hareket etti.

AA

Son Güncelleme: 25.08.2013 11:33
Anahtar Kelimeler:
MHPDevlet Bahçeli
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