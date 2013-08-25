O saldırı yapmak için gönderilmiş bir zavallı

KONYA

Milli Değerleri Koru ve Yaşat Açık Hava Toplantıları kapsamında düzenlenen "Türkçe Mitingi" için Konya'ya gelen Devlet Bahçeli, Altınekin ilçesinde vatandaşlar ve partililer tarafından karşılandı.

Kendisini karşılayan çiftçilerin sorunlarını dinleyen Bahçeli, sorunların çözümü için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Bir partilinin, otomobiliyle MHP Genel Merkezi'ndeki bariyerleri aşarak binanın kapısının önünde giren şüpheliyle ilgili sorusuna Bahçeli, "O bir meczup. Saldırı yapmak için gönderilmiş bir zavallı" cevabını verdi.

Bahçeli, araçta bomba bulunup bulunmadığıyla ilgili başka bir soru üzerine de "Şimdilik yok'' dedi.

Bahçeli ve beraberindekiler daha sonra Konya'ya hareket etti.