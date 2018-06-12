Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95489
ALTIN
189.987
DOLAR
4.5519
STERLİN
6.0912
EURO
5.3702
Sofralık kayısıda ilk hasat
Sofralık kayısıda ilk hasat
EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI
EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
"YÖK'ü kaldıracağız"
"YÖK'ü kaldıracağız"
"Terörün kafasını eziyoruz"
"Terörün kafasını eziyoruz"

"O hakimin görevden istifa etmesi lazım"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bir partinin genel başkanının Danıştay'a tayin ettiği hakim, Muharrem İnce'yi eleştirdi. Sen hakim misin yoksa o partinin kadın kolları il başkanı mısın? Kimsin sen? O hakimin görevden istifa etmesi lazım." dedi.

"O hakimin görevden istifa etmesi lazım"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bir partinin genel başkanının Danıştay'a tayin ettiği hakim, Muharrem İnce'yi eleştirdi. Sen hakim misin yoksa o partinin kadın kolları il başkanı mısın? Kimsin sen? O hakimin görevden istifa etmesi lazım." dedi.

12 Haziran 2018 Salı 13:57
20 Okunma
"O hakimin görevden istifa etmesi lazım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin ederse orada yargı yoktur. Geçen gün bir partinin genel başkanının Danıştay'a tayin ettiği hakim, kalktı bir tweet attı, Muharrem İnce'yi eleştirdi. Sen hakim misin yoksa o partinin kadın kolları il başkanı mısın? O hakimin derhal o görevden istifa etmesi lazım. Ahlakı varsa, hakimlik mesleğine saygı duyuyorsa, tarafsızlığın temel kural olduğuna inanıyorsa, hakimlik görevinden derhal istifa etmesi lazım. Aksi halde Danıştay'da kara bir leke olarak kalacaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen "2. Bölge KOBİ Buluşması"ndaki konuşmasında, cumhurbaşkanının tarafsız olmasının ilke olarak anayasaya konulduğunu anlattı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Nedeni şudur; Çünkü cumhurbaşkanı mahkemeye hakim tayin edecek. Bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin ederse orada yargı yoktur. Geçen gün bir partinin genel başkanının Danıştay'a tayin ettiği hakim, kalktı bir tweet attı, Muharrem İnce'yi eleştirdi. Sen hakim misin yoksa o partinin kadın kolları il başkanı mısın? Kimsin sen? O hakimin derhal o görevden istifa etmesi lazım. Ahlakı varsa, hakimlik mesleğine saygı duyuyorsa, tarafsızlığın temel kural olduğuna inanıyorsa, hakimlik görevinden derhal istifa etmesi lazım. Aksi halde Danıştay'da kara bir leke olarak kalacaktır. O bir hakim değil, bir partinin militanı hakimlik yapamaz."

Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in döneminde Türkiye Barolar Birliği Başkanının Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandığını hatırlatarak, "Kendisi şunu söyledi, 'Ben CHP üyesiyim, Anayasa Mahkemesi üyeliğine gidemem. Benim siyasi kimliğim ortaya çıkmıştır. Ben oraya gidersem, Anayasa Mahkemesini zedelerim. Anayasa Mahkemesi eleştiriye muhatap olur. Ben Anayasa Mahkemesi üyesi olmayacağım.' Gitmedi. Şimdi partinin il, ilçe başkanlığında görev yapan avukatlar hakim olarak atanıyor. Adalet çöktü. Normalde o hakimin derhal Danıştay'dan atılması lazım." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluDanıştayMuharrem Ince
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"FETÖ tehlikesini bertaraf edebilecek tek lider Erdoğan'dır"
"FETÖ tehlikesini bertaraf edebilecek tek lider Erdoğan'dır"
'Türkiye'yi bölgesinde süper güç yapan AK Parti iktidarıdır'
'Türkiye'yi bölgesinde süper güç yapan AK Parti iktidarıdır'
"Muharrem İnce Türkiye'den özür dilemeli"
"Muharrem İnce Türkiye'den özür dilemeli"
"İzmir'de 10 yılda 40 bin kişiye iş imkanı sağlayacağız"
"İzmir'de 10 yılda 40 bin kişiye iş imkanı sağlayacağız"
Kılıçdaroğlu: ABD'nin FETÖ elebaşını iade etmesi lazım
Kılıçdaroğlu: ABD'nin FETÖ elebaşını iade etmesi lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz bu işi ikinci tura bırakmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz bu işi ikinci tura bırakmayacak
"Türkiye'nin bütün sorunlarını biz çözeceğiz"
"Türkiye'nin bütün sorunlarını biz çözeceğiz"
"Şimdi Türkiye'ye yeni bir güç verme zamanıdır"
"Şimdi Türkiye'ye yeni bir güç verme zamanıdır"
'Türkiye'ye kim ateş ediyorsa Türk askerini karşısında bulacak'
'Türkiye'ye kim ateş ediyorsa Türk askerini karşısında bulacak'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ