Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117196
ALTIN
166.293
DOLAR
3.9128
STERLİN
5.4677
EURO
4.8226
Ünlü moda tasarımcıları  İnegöl'de 
Ünlü moda tasarımcıları  İnegöl'de 
Alper Erözer Mini Konser ve İmza Günü Olivium Outlet'te
Alper Erözer Mini Konser ve...
10 kişiden biri uykusuz
10 kişiden biri uykusuz
Avrupa futbolunda kura heyecanı
Avrupa futbolunda kura heyecanı
Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nda kayıtlar uzatıldı
Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nda...

"Nişasta bazlı şekerdeki kota düşürüldü"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, nişasta bazlı şekerdeki kotanın, yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldüğünü, Bakanlar Kuruluna da bu oranı yüzde 2,5'a kadar indirilebilme yetkisi verildiğini söyledi.

"Nişasta bazlı şekerdeki kota düşürüldü"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, nişasta bazlı şekerdeki kotanın, yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldüğünü, Bakanlar Kuruluna da bu oranı yüzde 2,5'a kadar indirilebilme yetkisi verildiğini söyledi.

16 Mart 2018 Cuma 14:35
0 Okunma
"Nişasta bazlı şekerdeki kota düşürüldü"

TBMM Genel Kurulunda görüşülen,"torba tasarı" olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 47. ve 49. maddeleri üzerinde, AK Parti'nin dün akşam verdiği önergenin kabul edilmesiyle değişiklik yapıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş,, önergelerle yapılan yeni düzenleme hakkında yaptığı açıklamada, önergenin kabul edilmesiyle, Şeker Kanununun 3. maddesinde değişiklik yapıldığını bildirdi.

Buna göre, "Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam A kotası, ülke toplam A kotasının yüzde 10'unu geçemez." ifadesinin, "Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam A kotası, ülke toplam A kotasının yüzde 5'ini geçemez." şeklinde değiştirilerek kotanın düşürüldüğünü belirten Elitaş, "Nişasta bazlı şekerdeki kotanın, ülke kotasına oranı yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü." dedi.

Mustafa Elitaş, bu oranı yarısına kadar düşürmeye de Bakanlar Kuruluna yetki verildiğine dikkati çekerek, "Yani Bakanlar Kuruluna, nişasta bazlı şekerdeki kotayı, Türkiye toplam şeker ihtiyacının yüzde 2,5'a kadar indirilebilme yetkisi verildi." diye konuştu.

"Türkiye Şeker Fabrikalarına devredilecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, tasarı üzerinde önergeyle yapılan diğer değişiklik hakkında da bilgi verdi.

Elitaş, şöyle konuştu:

"Türkiye Şeker Fabrikalarına ait özelleştirilen şirketlerin, kendilerine tahsis edilen kotayı 5 yıl süreyle tamamlayamadıkları takdirde, tamamlayamadıkları her yıl için eksilen kota, şirketlerin hakkı gibi devam etmeyecek ve bu eksik kalan kota, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye hiç bir itiraz olmadan doğrudan doğruya devredilecek.

Şu anda pancar kotası, Türkiye'de alım-satım değeri olarak çok yüksek modlarda. Çünkü belirli şartlarda talebi olan bir ürün olduğu için özelleştirilen fabrikaların, 'ben kota ticareti yapacağım' deme hakkını ve imkanını da elinden alma açısından çok önemli bir gelişme."

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Genel KuruluNişasta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Özlü: Son 5 yılda ülkemizin siber güvenlik harcaması 340 milyon dolar
Bakan Özlü: Son 5 yılda ülkemizin siber güvenlik harcaması 340 milyon dolar
MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'na doğru
MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'na doğru
"AP'nin 'Zeytin Dalı' kararı Türkiye için yok hükmündedir"
"AP'nin 'Zeytin Dalı' kararı Türkiye için yok hükmündedir"
"İttifak görüşmelerini önemsiyoruz"
"İttifak görüşmelerini önemsiyoruz"
"Bir hayli geniş bir alanda çalışma yürütüyoruz"
"Bir hayli geniş bir alanda çalışma yürütüyoruz"
"İş birliğimiz bölgenin istikrar ve barışına katkı sağlayacak"
"İş birliğimiz bölgenin istikrar ve barışına katkı sağlayacak"
Tekelleşmenin engellenmesi için gerekli tedbirler alındı
Tekelleşmenin engellenmesi için gerekli tedbirler alındı
Çavuşoğlu'nun ABD seyahati ertelendi
Çavuşoğlu'nun ABD seyahati ertelendi
TBMM Başkanı Kahraman Meclis Hastanesini ziyaret etti
TBMM Başkanı Kahraman Meclis Hastanesini ziyaret etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ