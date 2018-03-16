"Nişasta bazlı şekerdeki kota düşürüldü"

TBMM Genel Kurulunda görüşülen,"torba tasarı" olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 47. ve 49. maddeleri üzerinde, AK Parti'nin dün akşam verdiği önergenin kabul edilmesiyle değişiklik yapıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş,, önergelerle yapılan yeni düzenleme hakkında yaptığı açıklamada, önergenin kabul edilmesiyle, Şeker Kanununun 3. maddesinde değişiklik yapıldığını bildirdi.

Buna göre, "Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam A kotası, ülke toplam A kotasının yüzde 10'unu geçemez." ifadesinin, "Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam A kotası, ülke toplam A kotasının yüzde 5'ini geçemez." şeklinde değiştirilerek kotanın düşürüldüğünü belirten Elitaş, "Nişasta bazlı şekerdeki kotanın, ülke kotasına oranı yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü." dedi.

Mustafa Elitaş, bu oranı yarısına kadar düşürmeye de Bakanlar Kuruluna yetki verildiğine dikkati çekerek, "Yani Bakanlar Kuruluna, nişasta bazlı şekerdeki kotayı, Türkiye toplam şeker ihtiyacının yüzde 2,5'a kadar indirilebilme yetkisi verildi." diye konuştu.

"Türkiye Şeker Fabrikalarına devredilecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, tasarı üzerinde önergeyle yapılan diğer değişiklik hakkında da bilgi verdi.

Elitaş, şöyle konuştu:

"Türkiye Şeker Fabrikalarına ait özelleştirilen şirketlerin, kendilerine tahsis edilen kotayı 5 yıl süreyle tamamlayamadıkları takdirde, tamamlayamadıkları her yıl için eksilen kota, şirketlerin hakkı gibi devam etmeyecek ve bu eksik kalan kota, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye hiç bir itiraz olmadan doğrudan doğruya devredilecek.

Şu anda pancar kotası, Türkiye'de alım-satım değeri olarak çok yüksek modlarda. Çünkü belirli şartlarda talebi olan bir ürün olduğu için özelleştirilen fabrikaların, 'ben kota ticareti yapacağım' deme hakkını ve imkanını da elinden alma açısından çok önemli bir gelişme."