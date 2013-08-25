Nifakın elebaşları faal haldedir

KONYA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli Değerleri Koru ve Yaşat" açık hava toplantıları kapsamında Konya'da düzenlenen "Türkçe Mitingi"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 9 bölgesinde planlayarak düzenledikleri açık hava toplantılarının 5'incisini "Türkçe" temasıyla Konya'da gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkçe ile karanlığa, karışıklığa ve kargaşaya meydan okuduklarını ifade eden Bahçeli, "Türkçe ile hayata, hakikate ve beşeriyete bakıyoruz. Türkçe ile hadiselere, gelişmelere ve insanlık vicdanına sesleniyoruz. Öyle ki; varlığımızın nişanesi Türkçe'dir. Kültürümüzün kaynağı Türkçe'dir. Birliğimizin şemsiyesi, kardeşliğimizin çatısı, bin yılık kaynaşmanın kanıtı Türkçe'dir. Türkçe kaderemizdir, kavlimizdir, böyle kalacaktır. Türçe kutsalımızdır, kutlumuzdur, kişiliğimizdir, böyle olmayı sürdürecektir" dedi.

"Türkçe'nin itibarını, iddiasını ve mevkisini daha yukarılara taşımaya hazır mısınız?, Türkçe'nin dokunulmazlığını ve tarihi haklarını savunmaya var mısınız?, Türkçe ile çağa damga vurmaya, Türkçe ile insanlığa yön vermeye kararlı mısınız? Ana dilde eğitim lobisine terörist ve bölücü iştahlara engel olmaya herşeyinizle inançlı mısınız" diye miting alanındaki vatandaşlara soran Bahçeli, "Evet" yanıtı üzerine, "Şükürler olsun. Konya'nın yolu hidayetle kesişmektedir. Konya'nın vicdanı rahmet ve bereketle yoğrulmaktadır. Konya, Türkçe'nin yanındadır. Çünkü Türkçe vatan demektir. Türkçe, millet demektir. Türkçe bayrak demektir. Türkçe bağımsızlıkla aynı anlamdadır" diye konuştu.

Bahçeli, Türk milletinin egemenlik haklarını hazmedemeyenlerin, Türkçe başta olmak üzere milli ve manevi degerlere topyekün saldırdığını öne sürdü. Bahçeli şöyle devam etti:

"Etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunan, kavga ve çatışma çıkarmak için fırsat kollayan, nifakın ele başları faal haldedir. Bugünlerde milli ve manevi değerlere küfür modadır. Bugünlerde milliyetçiliğe hakaret, Türk kimliğine nefret popülerdir. Ne kadar köksüz varsa bir aradadır. Ne kadar millet hasmı varsa, alayı menfaat ortaklığında buluşmuştur. Türkiyemiz vahim bir halde iç yaralayıcı ve yürek burkucu bir durumdadır. AK Parti hükümeti Türkiye'yi mahvetmiştir. Başbakan Erdoğan, Türk milletini darbetmek ve 36 parçaya ayırmak için adeta çırpınmaktadır. AK Parti, PKK ile işbirliği halindedir. AKP, düşmanla aynı kareye girmiş, aynı pisliğe bulaşmış, aynı çamura saplanmış ve aynı kirli hedefe yönelmiştir. Abartısız söylemek isterim ki; hükümet çıldırmış, aklını oynatmıştır. İmralı canisi, stratejik ortak mertebesine çıkarılmış yattığı hücresinin şartları hevesle iyileştirilmiştir. Artık itinayla, özenle bakılan, şehitlerimizin kemiklerini sızlatma pahasına bir dediği iki edilmeyen azılı bir terörist karşımızdadır. Ne var ki; bir caninin, bebekleri katleden bir insanlık suçlusunun bu seviyelere gelmesi AK Parti için utançtır, yüz karasıdır ve asla peşini bırakmayacak günahtır."