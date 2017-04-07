Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88639
ALTIN
151.848
DOLAR
3.7204
STERLIN
4.6281
EURO
3.9589
'Umarım Galatasaray maçıyla tekrar çıkışa geçeriz'
'Umarım Galatasaray maçıyla tekrar çıkışa...
İleri evre kanserlerde 'sıcak kemoterapi' dönemi
İleri evre kanserlerde 'sıcak kemoterapi'...
Facebook sahte haber uyarısı yayınlayacak
Facebook sahte haber uyarısı yayınlayacak
Beşiktaş güçlü ama Trabzonspor daha istekli
Beşiktaş güçlü ama Trabzonspor daha...
USK'dan 'yoğurdun kanser yaptığı' iddiasına yanıt
USK'dan 'yoğurdun kanser yaptığı' iddiasına...

Nifak sokmak için terör örgütlerini kullanıyorlar

Başbakan Yıldırım, "Nifak sokmak için de PKK gibi FETÖ gibi DEAŞ gibi terör örgütlerini kullanıyorlar. Bunlara geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nifak sokmak için terör örgütlerini kullanıyorlar

Başbakan Yıldırım, "Nifak sokmak için de PKK gibi FETÖ gibi DEAŞ gibi terör örgütlerini kullanıyorlar. Bunlara geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

07 Nisan 2017 Cuma 15:21
28 Okunma
Nifak sokmak için terör örgütlerini kullanıyorlar

ANKARA

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ta vatandaşlara seslendi.

Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Türk ile Kürt'ün kardeşliği, bu coğrafyada tarih boyunca bize büyük zaferler kazandırdı. Bunu bilenler, aramıza nifak sokmaya çalışıyorlar. Nifak sokmak için de PKK gibi FETÖ gibi DEAŞ gibi terör örgütlerini kullanıyorlar. Bunlara geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. 

Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz öyle bir Türkiye istiyoruz ki hiç kimse inancından, mezhebinden, konuştuğu ana dilinden, kültüründen dolayı dışlanmasın, horlanmasın. Kürtler, Araplar, Zazalar; kimliğinizle gurur duyun, iftihar edin. O sizin iftihar vesikanızdır. Ama bir şeyle daha gurur duyacağız. Aynı zamanda ay yıldızlı al bayrağımızla da gurur duyacağız. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti devletimizle de gurur duyacağız. Çünkü hepimiz o bayrağın altında güvendeyiz. O bayrağın altında bağımsız şekilde yaşıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımBaşbakan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarınlarımız aydınlık olsun diyorsak kararımızı verelim
Yarınlarımız aydınlık olsun diyorsak kararımızı verelim
'Kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur'
'Kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur'
Operasyonun barışa katkı sağlamasını umuyorum
Operasyonun barışa katkı sağlamasını umuyorum
Milletin adamı olmayan kimse cumhurbaşkanı olamayacak
Milletin adamı olmayan kimse cumhurbaşkanı olamayacak
Teker teker hesap sormazsak namerdiz
Teker teker hesap sormazsak namerdiz
Çift başlılıktan kurtulacağımız süreçtir 16 Nisan
Çift başlılıktan kurtulacağımız süreçtir 16 Nisan

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ