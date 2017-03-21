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Nevruz, insanlığa barışın ve kardeşliğin kodlarını haykırıyor

İçişleri Bakan Soylu, Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Nevruz'un sadece bu topraklara değil, dünyaya da insanlığın, barışın ve kardeşliğin kodlarını haykırdığını belirtti.

Nevruz, insanlığa barışın ve kardeşliğin kodlarını haykırıyor

İçişleri Bakan Soylu, Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Nevruz'un sadece bu topraklara değil, dünyaya da insanlığın, barışın ve kardeşliğin kodlarını haykırdığını belirtti.

21 Mart 2017 Salı 10:44
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Nevruz, insanlığa barışın ve kardeşliğin kodlarını haykırıyor

ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21. yüzyılın terör ve şiddet ortamı, yaşanan vekalet savaşları ve göç hadiseleri, nevruzu alelade bir kutlama olmaktan çıkarıp bir insanlığa dair farkındalığın vesilesi haline getirmektedir. Açıkça görülmektedir ki dünyanın bu farkındalığa, bu gönül birlikteliğine, bugün her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Anadolu, Ortadoğu ve Orta Asya'da yaklaşık 3 bin yıldır kutlanan baharın, barış ve kardeşliğin müjdecisi olan nevruzun, günümüzde en önemli, en gerekli mesajları da bünyesinde barındırdığını belirtti.

21. yüzyılın terör ve şiddet ortamı, yaşanan vekalet savaşları ve göç hadiselerinin, nevruzu alelade bir kutlama olmaktan çıkarıp, bir insanlığa dair farkındalığın vesilesi haline getirdiğini vurgulayan Soylu, "Açıkça görülmektedir ki dünyanın bu farkındalığa, bu gönül birlikteliğine, bugün her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacı vardır." ifadesini kullandı.

Nevruz'un sadece bu topraklara değil, dünyaya da insanlığın, barışın ve kardeşliğin kodlarını haykırdığına işaret eden Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"Bütün dünyanın bu sesi duyacağına, anlayacağına ve bu kadim medeniyetler beşiği coğrafyanın kan ve gözyaşı değil, ilim, bilim, sanat üreteceği o güzel günlerin çok yakın olduğuna inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm insanların Nevruz Günü'nü kutluyor, hem coğrafyamızda hem de tüm dünyada barış, kardeşlik ve huzurun müjdecisi olmasını diliyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
NevruzSoylu
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