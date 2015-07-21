DİYARBAKIR - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Suruç'taki terör saldırısına ilişkin, "Bu hadiseler insanlık dışı hadiseler, lanetliyoruz. Diğer taraftan bunları kullanarak, ülkemizi, bölgemizi daha fazla karıştırmaya çalışanlara da aynı şekilde net bir tavır koymamız gerekiyor" dedi.

Bakan Yılmaz, Diyarbakır Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Olayın terör nitelikli olduğuna işaret eden Yılmaz, saldırının 78 milyona yapıldığını vurgulayarak, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

Yılmaz, yaralılar için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "İnşallah daha fazla can kaybımız olmaz, diye temenni ediyorum. Bu büyük bir hadise ve saldırıdır. Bunun failleriyle ilgili her türlü çalışma yapılıyor. Failler, bulunmaya ve tespit edilmeye çalışılıyor. İnşallah en kısa sürede olayın failleri ve arkasındaki bağlantıları ortaya çıkarılır" dedi.

Olayın ilk anından itibaren Başbakanlıkta kriz masası oluşturulduğunu anımsatan Yılmaz, bakan, genel başkan yardımcısı, milletvekilleri ve bütün ilgili birimlerin olay yerinde olduğunu aktardı.

Yılmaz, saldırıyı nefretle kınadıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hadiseler insanlık dışı hadiseler, lanetliyoruz. Diğer taraftan bunları kullanarak, ülkemizi, bölgemizi daha fazla karıştırmaya çalışanlara da aynı şekilde net bir tavır koymamız gerekiyor. Bu tür hadiseleri yapanlar, terör örgütleri toplumu parçalamaya çalışırlar. Daha fazla kargaşa çıkarmak için gayret ederler. Her kim bu yönde açıklamalar yapıyorsa bu terör eylemleriyle yapanlarla işbirliği içindedir, bunlara yardımcı oluyor, demektir."