Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul'da Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi'ne katıldı.

Program öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, "Müslüman bir soydaşımızın, oradaki (Yunanistan) Türk kardeşimizin cenaze namazını inandığı dine göre, Lozan Anlaşması varken kılmasına izin vermiyorlar. Kılanları da hapse atıp ceza veriyorlar. Nerede din ve vicdan özgürlüğü? Yunanistan'da bir tane cami tamire ihtiyaç duydu, çivi çakmanız mümkün değildir. Kiremit düştü yukarıdan, yerine yenisini koymanız mümkün değildir. Devletten para da istemiyorlar, 'Biz yapalım.' Zerre kadar iş yapılmasına izin vermiyorlar. Bazı başka ülkelerde de biz bunu görüyoruz. Nerede din ve vicdan özgürlüğü?" dedi.