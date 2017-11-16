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"Nerede din ve vicdan özgürlüğü"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Yunanistan'daki Türk kardeşimizin cenaze namazını inandığı dine göre kılmasına izin vermiyorlar. Kılanları da hapse atıyorlar. Nerede din ve vicdan özgürlüğü?" dedi.

"Nerede din ve vicdan özgürlüğü"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Yunanistan'daki Türk kardeşimizin cenaze namazını inandığı dine göre kılmasına izin vermiyorlar. Kılanları da hapse atıyorlar. Nerede din ve vicdan özgürlüğü?" dedi.

16 Kasım 2017 Perşembe 16:40
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"Nerede din ve vicdan özgürlüğü"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul'da Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi'ne katıldı.

Program öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, "Müslüman bir soydaşımızın, oradaki (Yunanistan) Türk kardeşimizin cenaze namazını inandığı dine göre, Lozan Anlaşması varken kılmasına izin vermiyorlar. Kılanları da hapse atıp ceza veriyorlar. Nerede din ve vicdan özgürlüğü? Yunanistan'da bir tane cami tamire ihtiyaç duydu, çivi çakmanız mümkün değildir. Kiremit düştü yukarıdan, yerine yenisini koymanız mümkün değildir. Devletten para da istemiyorlar, 'Biz yapalım.' Zerre kadar iş yapılmasına izin vermiyorlar. Bazı başka ülkelerde de biz bunu görüyoruz. Nerede din ve vicdan özgürlüğü?" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
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